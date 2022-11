Assessoria de Lira diz que encontro com Lula foi 'restrito aos dois'

30/11/2022 | 16:57



A assessoria de imprensa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em nota que a reunião entre ele e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta manhã foi "restrita aos dois" e negou que a possível desidratação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição tenha sido abordada na conversa.

"A assessoria de imprensa do presidente Arthur Lira informa que o encontro com o presidente Lula foi restrito aos dois e que as informações publicadas não condizem com a verdade", escreveu a equipe de Lira ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A reportagem apurou que o presidente da Câmara sinalizou a Lula que a PEC, como está, não passa no Congresso e precisa de um prazo menor do que quatro anos. Ele também agradeceu o apoio do PT à sua reeleição.

De acordo com relatos, a conversa foi cordial e Lula buscou ouvir o presidente da Câmara. Lira se comprometeu a pautar a votação do texto que for aprovado no Senado, Casa onde a tramitação da PEC terá início.