Fontenelle é condenada por difamação, calúnia e injúria contra Felipe Neto

30/11/2022 | 16:30



Antônia Fontenelle foi condenada por difamação, calúnia e injúria contra Felipe Neto por alegar que o youtuber usava cocaína. A atriz terá que pagar uma multa de R$ 20 mil ao influenciador.

Antônia também terá que cumprir 1 ano, 1 mês, e 10 dias de prestação de serviço comunitário. A decisão da 7ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro foi proferida nesta terça-feira, 29.

Em live nas redes sociais, a apresentadora também disse que Felipe era "sociopata" e que "destruirá a vida das pessoas". O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do youtuber, que confirmou a informação.

Nas redes sociais, Neto compartilhou a notícia e comemorou: "Justiça". Já Antônia, também se pronunciou no Instagram com o seguinte texto: "Não esperem de mim explicações de como lidar com canalhas. Pois não existe explicação. Canalhas são canalhas e isso nada nem ninguém vai mudar. Exceto o fato de que um dia a casa deles caem", escreveu.