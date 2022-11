Diadema abre seletiva para de times de futsal e handebol

Pedro Lopes

Especial para o Diário



30/11/2022 | 16:20



Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema abriu processo de seletivas para as equipes de futsal (feminino e masculino) e de handebol feminino. Os aprovados vão representar o município em competições importantes do calendário esportivo estadual.

As seletivas para o time de handebol feminino começam nesta quinta-feira (1), a partir das 16h. As meninas interessadas têm de ir ao Ginásio Mané Garrincha (Rua dos Cariris, 195, Piraporinha). Serão feitos testes para garotas nascidas entre 2005 e 2012. Haverá ainda avaliação na terça-feira (6), nos mesmos horários e local. Nos dias 8 e 9 de dezembro, acontece a seletiva para a montagem dos times de futsal, tanto feminino, quanto masculino. Para as meninas, o processo seletivo começa às 19h e, para os meninos, às 20h. Ambas as avaliações acontecem também no Ginásio Mané Garrincha. Serão escolhidos jogadores nascidos entre 2003 e 2006.

Para realizar as seletivas, os atletas devem apenas levar um documento com foto, sem necessidade de agendamento prévio.