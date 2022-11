Pedro Scooby lamenta torcida contra Neymar Jr. e defende o jogador de futebol

30/11/2022 | 16:10



Pedro Scooby que é um dos amigos próximos de Neymar Jr. fez questão de defender o jogador de futebol que vem recebendo várias críticas porque logo no primeiro jogo da Copa do Mundo do Qatar, acabou se machucando e vai desfalcar o Brasil por mais algumas partidas.

Na internet, os seguidores não estão poupando comentários afiados para Neymar Jr., e Pedro Scooby por meio dos Stories lamentou essa torcida contra que ele vem recebendo dos internautas e fez questão até de falar sobre a amizade que eles tem em comum.

Muito louco a galera julgando o Neymar ou ficando feliz pelo moleque ter se machucado... Zombando disso, ou falando que a seleção está jogando melhor sem ele. Inacreditável. Tudo que ele conquistou é um mérito dele. O moleque veio de baixo, sem grana, sem nada, correu atrás dos sonhos deles, realizou... Agora galera torcendo contra, torcendo para ele se machucar... Por uma guerra de política, já acabou, já teve um campeão, um eleito e está tudo certo. Agora é Copa do Mundo. A galera torcendo contra, feliz pelo moleque ter se machucado, querendo menosprezar. Não tem discussão, o moleque é um ídolo f**a dentro de campo, joga para car***o, e poderia ajudar muito o Brasil se estivesse jogando..

Neste mesmo longo desabafo, o surfista revelou que conhece o jogador de futebol há dez anos e relembrou um trecho da história de quando dormiu na cama de Neymar Jr.

Hoje em dia nos falamos pouco, mas tenho um carinho gigante por ele e ele por mim. Lembro que quando nos conhecemos, trocamos telefone e logo depois fui para São Paulo. Mandei mensagem para ele e fui assistir ao jogo dele. Depois acabamos indo para Santos, ele me chamou para dormir na casa dele... Vivemos uma noite irada, curtimos e na hora de dormir ele falou: Dorme aqui na minha cama. Ele disse que iria dormir no outro quarto e tal, mas eu sabia que a casa estava cheia...Dormi na cama dele e, quando eu acordei, o moleque tinha dormido no sofá. Moleque me deixou dormir na cama porque era visita e tudo mais.. Tenho milhões de histórias para contar dele, exemplo de humildade.