5 lugares exclusivos para fugir se você ganhar na loteria

30/11/2022 | 15:55



Quem costuma jogar na loteria provavelmente já pensou no que faria com o prêmio. Muitas pessoas afirmam que usariam parte do dinheiro para viajar pelo mundo e conhecer lugares que antes eram financeiramente inacessíveis.

Neste post, confira alguns destinos exclusivos e luxuosos perfeitos para conhecer caso você ganhe na loteria.

5 lugares para fugir se você ganhar na loteria

1. Polinésia Francesa

A Polinésia Francesa é um dos lugares mais glamourosos do mundo. Em meio ao Pacífico Sul, o destino conquista viajantes de todos os tipos – especialmente casais em lua de mel – com lugares como Bora Bora, Moorea e a capital, Taiti.

Além de ostentar cenários naturais exuberantes e uma enorme vida marinha, a região é lar de hotéis incríveis. A dica para quem ganhou na loteria é reservar um dos famosos bangalôs sobre as águas, que contam com piscinas privativas de borda infinita e acesso direto ao mar.

A Polinésia Francesa também é conhecida pelo cultivo da belíssima pérola negra. Os preços variam conforme o tamanho, o formato e a cor da gema, mas não são um problema para o viajante que ganhou na loteria.

2. Mônaco

Queridinho dos milionários europeus, o principado de Mônaco é um dos lugares mais sofisticados do Velho Continente. Ali, não é raro ver carros de luxo nas ruas, iates enormes e pessoas passeando com modelitos de algumas das grifes mais caras do planeta.

Se ganhar na loteria uma vez não for o bastante para você, tire um tempinho para tentar a sorte no famoso Cassino de Monte Carlo. Passeios de barco, compras e visitas a restaurantes comandados por chefs conceituados também merecem um espaço no roteiro de viagem.

Dependendo da época do ano, é possível aproveitar a visita a Mônaco para acompanhar uma das etapas mais icônicas da Fórmula 1.

3. Seychelles

Os nativos de Seychelles acreditam que o destino teria sido palco do lendário Jardim do Éden. Formado por 115 ilhas espalhadas pelo Oceano Índico, o país ficou ainda mais famoso após ser escolhido como local de lua de mel pelo príncipe William e sua esposa, Kate Middleton.

O arquipélago ostenta hotéis extremamente luxuosos, distribuídos por destinos como Mahé, Praslin e La Digue. O último, inclusive, é lar da Anse Source d’Argent, praia que já foi eleita pela National Geographic como a mais bonita do mundo.

4. Antártida

Que tal aproveitar o dinheiro do prêmio da loteria para ir a um destino que pouquíssimas pessoas conseguem conhecer? Lar de animais selvagens e paisagens congelantes, a Antártida é um dos locais mais cobiçados do planeta.

O acesso à região do Polo Sul é difícil e bem caro, mas é possível encontrar embarcações de luxo que permitem curtir a viagem em alto estilo e com muito conforto. Boa parte delas oferece passeios em botes para que os viajantes possam ver geleiras, pinguins e outros animais selvagens de perto.

Disputados pelos milionários, os roteiros são organizados por agências especializadas e costumam ocorrer durante o verão austral, entre novembro e fevereiro.

5. Ilhas Maurício

Localizadas entre a Ásia e a África, as Ilhas Maurício são perfeitas para quem quer descansar, se conectar com a natureza ou curtir uma viagem romântica. Banhado pelo Oceano Índico, o destino esbanja cenários de tirar o fôlego.

Os hotéis são atrações à parte. Boa parte deles é cinco-estrelas e conta com acomodações incríveis com vistas para o mar. Spa, gastronomia diferenciada e bangalôs com piscinas são algumas das atrações dos complexos.

A lista de passeios inclui atrações como nadar com golfinhos, explorar lugares de barco e conhecer cachoeiras. O destino também é um dos points dos fãs de kitesurf.