'A indústria como protagonista'

"Estou otimista com o Brasil e com o novo governo eleito. Obviamente vai mudar um pouco o jogo da economia. Mas nem por isso nós, empresários e empresárias deixaremos de ganhar dinheiro, basta entender qual vai ser essa mudança, reposicionar nossas empresas e aproveitar o novo ciclo de crescimento econômico", afirmou o jornalista, economista e palestrante Luís Artur Nogueira entrevistado da semana no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa.

Para 2023, Luís prevê um cenário mais desafiador para o Brasil devido a alta dos juros na Europa e nos Estados Unidos para combater a inflação. Segundo Luís, o ano vindouro será de ajustes e o governo de Luís Inácio Lula da Silva não poderá descuidar das contas públicas.

"Certamente o governo Lula vai colocar os bancos públicos como protagonistas na economia para financiar quem precisa de financiamento como micro, pequeno e médio empresário. Porque é justamente os micro e pequenos que geram empregos, renda e fazem a roda da economia girar". Promessa que foi feita na campanha e que terá que ser cumprida, assim como uma oferta maior de crédito, segundo Luís.

Nas reintegrações das negociações internacionais, Luís ressaltou que durante o governo Lula o acordo comercial Mercosul e União Europeia pode ser implementado. E incentivou a inserção de micro e pequenas empresas numa pauta exportadora. "Para isso, o novo governo tem que colocar os bancos públicos para serem indutores da retomada de crédito".

Reforma tributária no Brasil

"Precisamos o quanto antes de uma reforma tributária neste País, diminuir a quantidade de impostos e tornar mais simples essas normas tributárias, para dar a devida aplicação e a segurança jurídica para as empresas", afirma enfaticamente o auditor e perito contador, Vitor Stankevicius.

Segundo Vitor, o Brasil tem hoje mais de 70 tributos como o IPI para as indústrias, o ISS para empresas prestadoras de serviços, imposto sobre importações e exportações, entre outros. "Vejam, ano a ano, a carga tributária aumenta, fazendo com que cerca de 40% do PIB nacional sejam tributos. Você acredita nisso?", questiona.

Vitor recomenda que empresários se aproximem de bons advogados tributaristas para avaliar possibilidades jurídico tributárias de diminuir o encargo tributário das suas empresas. "De repente, em ações que buscam créditos de tributos, créditos extemporâneos do passado que porventura tenham sido recolhidos à maior pela sua empresa, fazendo se agora uma compensação".

Ele ainda recomenda que os empresários verifiquem com seus contadores se para o ano de 2023 há a orientação de mudança no regime tributário.

Inadimplência

A inadimplência cresceu no Brasil por vários motivos. Mas para os empresários de micro, pequenas e médias empresas que não estão inadimplentes e precisam do crédito para crescer, é importante cuidar da sua capacidade de tomar crédito.

"As nossas empresas são avaliadas pela nossa pontualidade, pela capacidade de honrar os compromissos. Então é muito mais organização pessoal do que efetivamente ter o dinheiro naquele dia, naquele momento", esclarece Marcos Travassos da Money Money Invest.

A dica é fazer um fluxo de caixa e adequar as suas entradas de dinheiro com os seus compromissos. Isso vai ajudar quando o empresário for pedir um crédito. "É uma realidade que o crédito, nos tempos modernos, é um digital, onde a gente é avaliado o tempo todo".

Atualmente são as fintechs que despontam como uma alternativa de crédito. "Porque, vocês sabem, somente cinco bancos no Brasil cobrem 80% do crédito", lembra Marcos Travassos.

"O Brasil é movido pela força do empreendedorismo e nós, empreendedores, vamos continuar fazendo esse Brasil ir adiante, independente de crise interna, crise externa, política, ou seja, lá o que for", finaliza, otimista, Marcos Travassos.

