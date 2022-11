Decoração que ainda dará o que falar

Da Redação



30/11/2022 | 15:32



A Câmara de São Caetano inaugurou na noite de domingo sua decoração de Natal, comemorando a chegada do Papai Noel e fazendo nevar na cidade. Não se discute a importância de promover data tão especial, mas a iniciativa do Legislativo, sob a presidência de Tite Campanella (Cidadania), começou cercada de polêmica e virou alvo de ação na Justiça por causa dos valores envolvidos na contratação da empresa responsável pela decoração natalina, que, entre outros itens, conta com máquina que produz neve artificial. Inicialmente, a empreitada custaria até R$ 404 mil, mas no fim das contas o contrato foi fechado por R$ 284 mil, quantia 65% maior do que os R$ 120 mil dispendidos no ano passado. Pelo edital, a festa tem data para acabar (6 de janeiro), mas o imbróglio em torno do contrato provavelmente vai continuar.

Bastidores

Deve antecipar

A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser antecipada para o dia 12 de dezembro. O entorno do petista vinha trabalhando para mudar a data da solenidade no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O prazo limite para a Corte atestar oficialmente a vitória do candidato eleito é dia 19, segundo o cronograma da Justiça Eleitoral. Nos últimos dias, assessores jurídicos de Lula receberam informações do TSE de que seria possível antecipar a cerimônia e de que a estimativa do dia 12 é tecnicamente viável.

Sucessor de Pedrinho

Amanhã, a partir das 15h, os vereadores de Santo André vão escolher o sucessor do presidente Pedrinho Botaro (PSDB) para o próximo biênio. Favorito, o líder de governo Carlos Ferreira (Republicamos) pode enfrentar o vereador Zezão (PDT), que colocou seu nome na disputa. A conferir.

Transparência seletiva

Ainda que às vésperas da escolha do novo comandante, o fato é que o assunto de ontem (29) na sessão da Câmara de Santo André foi a revelação, feita pelo Diário, que Alberto Canuto, assessor do vereador Ricardo Alvarez (Psol), assinou ponto sem cumprir expediente no Legislativo. O parlamentar, que sempre defendeu a transparência, ficou indignado com o fato de a reportagem ter tido acesso à lista de frequência do assessor (um documento público, aliás).