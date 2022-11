Palavra do Leitor - 30 de novembro de 2022

Da Redação



30/11/2022 | 15:27



Ricardo Alvarez ­- 1

''Assessor de Alvarez não cumpre expediente, mas assina ponto'' (Política, ontem). Ricardo Alvarez era o último bastião da moralidade na Câmara de Santo André. Se até ele está envolvido em ilegalidade, está na hora de a população começar a desanimar.

Sérgio Pinto - Santo André

Ricardo Alvarez ­- 2

Rachadinha e funcionário fantasma não são novidades no Brasil há uns 40 anos.

Jailton Melo - do Instagram

Ricardo Alvarez ­ 3

Se fosse só do Ricardo Alvarez, estava "bom". Brasil não tem jeito não. A corrupção em nosso País já se tornou um câncer.

Aline Nails - Santo André

Máscaras

Desde o dia 28 é obrigatório o uso de máscara no transporte público de São Bernardo, de acordo com o Decreto Municipal nº 22.159, de 25/11/2022. Porém, uma parte da população procura ignorar a legislação municipal, assim como no transporte público muitas vezes a falta de cobrança e fiscalização coloca em risco a saúde da população. É normal ver pessoas sem Máscaras nos ônibus da cidade e ninguém cobra isso, por isso a Covid-19 vai continuar por um bom tempo no Brasil, aumentando o número de vítimas fatais. Cadê os agentes públicos municipais e estaduais que deveriam ser os primeiros a estar na linha de frente para se fazer presente e respeitada a lei na cidade?

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos - São Bernardo

Mulheres

Em 25 de novembro foi o dia estabelecido e lembrado pela ONU (Organização das Nações Unidas) como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as mulheres. mulheres vítimas essas que se uniram aos satânicos, sádicos, pulhas, escrotos, vermes e outros adjetivos que não posso escrever por respeito ao nosso Diário e a todos os seus leitores. Essas mulheres agredidas e mortas por omens (sem H mesmo) que trazem em si o dom do ódio e um anacrônico desvio de educação, caráter, personalidade e senso de ser literalmente um humano. Essas mulheres que não precisam somente de ministérios, organizações feministas, delegacias de mulheres, Lei Maria da Penha e medidas protetivas, pois o que elas querem e o que mais precisam são de vida, reconhecimento e respeito. Essas mulheres, assim como todas as mulheres no Brasil, só querem viver umde seus mais imprescindíveis sonhos, o sonho da dignidade plural. E para que reconheçamos ainda mais a desgraça em que sobrevivem essas vitimadas mulheres, o Brasil está em 5º lugar entre 83 países que mais agridem e matam as mulheres, mulheres que são violadas física, moral, sexual e psicologicamente.

Cecél Garcia - Santo André

Lula

Lula, em suas falas, prometeu que fará muito mais que em suas gestões anteriores. Tal ameaça começou antes de 1º de janeiro de 2023, antes de tomar posse. Já se intrometeu no Orçamento de 2023 com a PEC da Transição (que é um "orçamento secreto", que ele tanto criticou) e em regular a mídia (ameaça à liberdade de imprensa), desrespeitar a Lei da Responsabilidade Fiscal (que limita os gastos à receita) e o direito de propriedade (invasões urbanas e rurais). Mas o perigo maior é a Petrobras. Foi até censurada por remunerar seus acionistas (pior é quando, à moda petista, os não sócios, via corrupção, são "remunerados"). O papa é argentino, mas Deus é brasileiro para iluminar Lula com ética, honestidade e respeito às leis.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Neymar

Ficou claro, no jogo contra a Suíça, que o Brasil depende sim de Neymar (Esportes, ontem). Quando não para fazer gol, ao menos para atrair a marcação de, pelo menos, três adversários.

Soraia C. Pêra - São Bernardo