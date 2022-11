O sangue dos segurados

Diogo Silva Alves



Passados mais de 134 anos da abolição da escravatura e quase 100 do suposto fim do voto de cabresto, ainda hoje o trabalhador contribuinte sente a ingerência do Executivo e Legislativo em preferenciar gastos com manipulação de votos do que arcar com obrigações adquiridas pelo suor de quem trabalhou e arcou com uma previdência justa.

Na última quarta-feira, o jornal Valor Econômico noticiou que o ministro Paulo Guedes dirigiu-se ao STF (Supremo TribunalFederal) no dia da votação da revisão da vida toda, tentando ingerir no Judiciário e evitar a conclusão da votação da revisão da vida toda, sob argumento econômico de que custaria muito aos cofres públicos a aprovação.

O ministro mencionado, se esquece que a conclusão do referido processo, não é doação, assistencialismo e nem manipulação de votos e sim de um processo que devolve o direito a milhares de aposentados a recuperarem a dignidade fazendo jus a contraprestação de anos de contribuições vertidas antes de 1994, valor pago pelo contribuinte.

O ministro em questão, em sua dedicação em interferir no STF, condiciona os referidos segurados que da revisão da vida toda se socorrem, a algo análogo ao trabalho escravo, onde não existia contraprestação pelo trabalho ou contribuição, não nos restando outra análise, acerca da incoerência desse governo, qual preferencia "queimar" dinheiro em manipulação de votosao pagar pela contraprestação da contribuições efetivamente vertidas.

Sequer podemos argumentar que a revisão aclamada não tenha caráter de benefício social, visto que, os que dela dependem, sobrevivem com míseras aposentadorias que se contrapõem aos valores vertidos por décadas antes de 1994 aos cofres públicos, ou seja, a infeliz realidade é que quem contribui, apesar de estar na mesma faixa de pobreza dos beneficiários do assistencialismo, não tem o tratamento isonômico merecido.

O contribuinte do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) sofre duros golpes ao longo dos anos, em total insegurança jurídica, arcando repetidamente com a má administração do dinheiro público e excesso de corrupção. Não é à toa queo dinheiro nunca é suficiente e a conta sempre recai sobre a privação e diminuição dos benefícios efetivamente providos por contribuição, com ocorreu na reforma da previdência, com a redução pela metade de benefícios essenciais como a pensão por morte e aposentadoria por invalidez.

Por fim, face a tudo que acima se expõe, é chegada a hora do Judiciário parar de se comover e colocar em primeiro plano, o terrorismo financeiro trazido pela união ao ser cobrada pelo que juridicamente lhe é exigível, dando ouvidos a um governoincoerente, que inflou os cofres públicos às custas do sangue dos segurados da previdência.

Diogo Silva Alves é advogado.