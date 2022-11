Maiara e Maraisa trocam cachê em navio para cantar com Roberto Carlos

30/11/2022 | 15:11



Maiara e Maraisa estavam confirmadas como atração no navio Cabaré, liderado por Leonardo e a dupla Bruno e Marrone. Mas, um novo compromisso roubou a atenção das sertanejas. Elas foram convidadas para cantar ao lado de Roberto Carlos no tradicional especial de final de ano da TV Globo.

Segundo informações do jornal Metrópoles, sem pensar muito, a dupla trocou o cachê de 400 mil reais por uma noite ao lado do rei. Apesar da decisão de última hora, parece que as sertanejas não enfrentaram climão com a produção do Cabaré. A Promoação não só liberou as cantoras, como incentivou a participação delas no especial.

Por fim, o Cabaré contou com a apresentação de Édson & Hudson, Yasmim Santos, Roberta Miranda, Munhoz & Mariano, Teodoro & Sampaio e Bizay.