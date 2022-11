TRE-SP rejeita candidatura de Roncon

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) decidiu, ontem, pela impugnação da candidatura de Gabriel Roncon (Cidadania) a prefeito de Ribeirão Pires na eleição suplementar, que está marcada para o dia 11 de dezembro.

De acordo com o relatório feito pelo juiz eleitoral Danniel Adriano Araldi Martins, a formação da chapa para a disputa da eleição suplementar ocorreu “intempestivamente”. Para ele, o fato de o nome a prefeito ter sido definido em 7 de novembro, enquanto o nome da candidata a vice-prefeita, Eliete Vieira (Cidadania), foi escolhido apenas dois dias depois, configura como irregularidade.





Danniel diz no documento que, por ser chapa pura, com os dois candidatos do mesmo partido, a definição deveria ter ocorrido no dia em que houve a convenção.





“Sabendo-se que a chapa é única e deveria ter sido escolhida integralmente dentro do prazo fixado pela legislação eleitoral, torna-se de rigor o indeferimento do registro de candidatura”, declara o juiz.





Houve dois pedidos de impugnação contra Gabriel. Um deles do diretório estadual do PSDB, partido que tem federação com o Cidadania. que alegou irregularidade “insanável na deliberação” de escolha da chapa para a disputa à Prefeitura de Ribeirão Pires por conta da ausência de escolha do candidato a vice-prefeito na convenção.





O segundo pedido de impugnação é do ex-prefeito de Ribeirão Pires e atual secretário de Administração e Inovação de São Bernardo, Adler Kiko Teixeira (PSDB). O tucano alega nulidade da chapa Gabriel Roncon e Eliete Vieira por não haver um nome do PSDB na chapa.





AMIGÃO





Também houve um pedido de impugnação da candidatura de Humberto D’Orto, o Amigão (PSD), realizado por ex-filiados ao PV, que alegam que o partido foi alijado da convenção municipal da federação Brasil da Esperança, formada por PV, PT e PCdoB, e que por isso não havia quórum para a aprovação do apoio a Amigão e para a indicação de Renato Foresto (PT) como candidato a vice.





A promotora eleitoral Paula Quaggio, no entanto, apontou que o pedido é inválido pelo fato de os impugnantes não estarem mais filiados ao PV.