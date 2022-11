Onfly: conheça o aplicativo para gestão de viagens corporativas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/11/2022 | 13:55



Chega ao mercado um aplicativo para gestão de viagens corporativas. Com o Onfly, disponível nas versões iOS e Android, o usuário consegue adquirir passagem aérea, reservar hotel, alugar carros e, ainda, ter todos os relatórios de despesas de forma centralizada no smartphone. Além disso, para as empresas manterem eficiência, segurança e organização, é possível acompanhar toda a jornada do colaborador, com direito a métricas e relatórios completos e em tempo real.

O app traz ainda, como inovação, a função de notificações mobile, que melhora a experiência do consumidor, uma vez que, com ela, é estabelecida uma comunicação instantânea com o público. Dessa forma, surge um pop-up na tela do smartphone, que pode vir acompanhado de um som ou de uma rápida vibração para chamar atenção.

No que diz respeito à interface, o app Onfly conta com a mesma dinâmica da plataforma web da empresa, já em uso no mercado, mas, conforme salienta Marcelo Linhares, CEO da Onfly, “percebemos que, principalmente, o lançamento das despesas e a solicitação do reembolso acontecia majoritariamente no celular. Então, resolvemos criar mais esta opção de contato, que melhora ainda mais a experiência do colaborador”.