Gol de topete? Betfair paga a quem apostou em Cristiano Ronaldo contra Uruguai

Ainda há dúvidas se o primeiro gol de Portugal contra o Uruguai foi de Cristiano Ronaldo ou de Bruno Fernandes – e essa discussão vai longe. Mas para não prejudicar as pessoas que apostaram no gol do camisa 7, a Betfair decidiu pagar as apostas que indicavam que CR7 marcaria segunda-feira (28) na partida contra o Uruguai, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo no Catar.

Oficialmente, a decisão do árbitro iraniano Alireza Faghani na súmula da partida indica que Bruno Fernandes é o autor do gol, já que o chute do meia português não sofreu uma notável mudança de trajetória. No entanto, imagens que rodaram a internet após o jogo mostram a bola colada ao cabelo de Cristiano Ronaldo, o que levou torcedores ao redor do mundo a contestarem a decisão da arbitragem.

E com esse primeiro grande mistério desta Copa do Mundo, a Betfair decidiu aceitar que CR7 poderia ter realmente encostado na bola, mesmo que minimamente. Por esse motivo, a casa de apostas realizou o chamado “Justice payout” (“Pagamento por justiça”, em tradução livre) e já realizou o depósito nas contas de quem fez apostas nos seguintes mercados:

Cristiano Ronaldo será o autor do primeiro gol da partida;

Gol de Cristiano Ronaldo a qualquer momento do jogo;

Cristiano Ronaldo terá mais de um chute no alvo.

E quem realmente apostou no gol de Bruno Fernandes também não precisou se preocupar. A Betfair já pagou os apostadores que acertaram o que aconteceu “oficialmente”.