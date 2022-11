Diadema antecipa pagamento do 13º e do salário de dezembro

Da Redação



30/11/2022 | 13:19



A Prefeitura de Diadema decidiu antecipar o calendário de pagamento dos salários dos servidores em dezembro, inclusive a última parcela do 13º salário. Segundo a administração, a medida visa valorizar o funcionalismo e também ajudar os servidores nas compras de fim de ano.

O 13º salário será depositado no dia 7 de dezembro (estava programado para o dia 20). Outra antecipação será com relação ao salário de dezembro. Em vez do dia 30, a transferência será feita no dia 22, enquanto o adiantamento será pago no dia 15 de dezembro.

"Esta administração sempre valoriza o servidor público, e a antecipação do 13º e do salário do dia 30 é um agradecimento também por toda dedicação que os nossos servidores têm com Diadema", disse o prefeito José de Filippi Júnior (PT).

CONQUISTAS

Neste ano, os reajustes implementados pela Prefeitura nos salários e nos benefícios do funcionalismo resultaram em um reajuste de 17,15%, na média, dos valores totais recebidos pelos servidores, o que foi o maior percentual médio aplicado na região. Esse número envolveu a incorporação de R$ 150 (março/22) para todas as categorias, o aumento salarial de 7,12% (julho e outubro/22), acréscimo de 35,3% (maio, julho e outubro deste ano) nos vales-alimentação e refeição. Além disso, o servidor contou com abono de R$ 600 em duas parcelas (janeiro e fevereiro de 2022).

Outras conquistas obtidas pelo funcionalismo são a implementação do Plano de Carreira da GCM (Guarda Civil Municipal), a aplicação do Piso Salarial Nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e a elevação do Piso Salarial Municipal, com o aumento dos vencimentos de agentes de cozinha 1.

Também é preciso destacar a expressiva convocação de novos servidores por meio de concurso público e o reequilíbrio das contas do Ipred (Instituto de Previdência do Servidor de Diadema), que corria sério risco de insolvência e poderia prejudicar drasticamente todo o funcionalismo da ativa, bem como os aposentados.