Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 4,6% em outubro ante setembro

30/11/2022 | 13:18



O índice de vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos caiu 4,6% em outubro ante setembro, a 71,1, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 30, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país.

O resultado, que marcou a quinta queda consecutiva do índice, veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo de 5,5% no mês passado.