Mãe de Miley Cyrus estaria vivendo romance com ator de Prison Break com o apoio da filha, diz site

30/11/2022 | 13:11



O amor está no ar! Após Billy Ray Cyrus anunciar que está noivo da cantora australiana Firerose, sua ex-esposa teria engatado um romance com o ator de Prison Break, Dominic Purcell. Segundo informações do Hollywood Life, Tish Cyrus assinou os papéis de divórcio em 2021 e agora recebe o apoio da filha, Miley Cyrus, no relacionamento atual.

Uma fonte próxima à cantora teria informado que ela está feliz pela sua mãe.

- Miley não via sua mãe tão feliz há algum tempo e ela não poderia estar mais emocionada por ela. Miley acha que Dominic é gentil e respeitoso e tem muitas das qualidades que sua mãe precisa em um parceiro.

Além disso, Tish considera o ator de 52 anos de idade uma boa companhia por ser bastante cômico.

- Ele a faz rir e a faz se sentir segura e confortada. Tish é uma mulher forte e independente por conta própria, então é preciso um homem igualmente forte para elogiá-la. Mas Dominic se encaixa totalmente nesse molde e ela acha que eles formam um ótimo casal. Miley apoia completamente sua mãe e, desde que Tish esteja feliz, Miley é totalmente a favor.

Uma segunda fonte revelou que Miley apoiou sua mãe durante o processo de divórcio e foi a primeira a saber que Tish estaria se relacionando com Dominic.

- Miley e Tish são mãe e filha, mas também são as melhores amigas e Miley estava lá para ela a cada passo do caminho que levou ao divórcio de seu pai Billy. Miley sempre disse a sua mãe que ela encontraria alguém que a tratasse como a joia que ela é, e Tish sempre dizia a ela que ela acabou com o amor e que ela estava feliz sozinha. E ela também estava feliz. Quando Dominic apareceu, Miley foi uma das primeiras pessoas a quem Tish confidenciou sobre seus sentimentos por ele. Miley pesquisou um pouco sobre ele para descobrir qual era o problema dele. Ela teve que brincar de detetive, mas descobriu apenas grandes coisas. Miley adora que sua mãe esteja apaixonada e ela faria qualquer coisa por ela.