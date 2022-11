Roberto Carlos grava Especial de fim de ano com homenagem comovente a Erasmo

30/11/2022 | 13:02



Tradição é tradição, e ninguém melhor do que Roberto Carlos para manter viva uma que acompanha o brasileiro há mais de 40 anos. Sendo assim, o rei acaba de gravar seu Especial de fim de ano para a Globo, que será exibido no dia 23 de dezembro. Um dos momentos de maior emoção foi a homenagem que Roberto fez ao amigo e parceiro de caminhada Erasmo Carlos, que morreu em 22 de novembro. Para esse comovente instante, ele escolheu obviamente a canção Amigo.

Como é de costume, Roberto passeia por seus grande sucessos e recebe convidados especiais, como é o caso de Maiara & Maraisa e Raça Negra, neste ano. Um passeio por estilos diferentes é o que promete o cantor.

De olho no momento atual, o cantor e compositor contará com a participação dos influenciadores digitais John Drops, Bruna Griphao, Vitor diCastro e Patrícia Ramos. Com a olhar deles detalhes do Especial e dos fãs presentes serão destaque da noite também. E tratou-se de um trabalho intenso, pois na plateia do estavam 3.200 convidados.

No repertório, canções como Emoções, Como é grande o meu amor por você, Medo bobo, Além do Horizonte e É tarde demais. O Especial Roberto Carlos tem produção de Samantha Abel, direção geral de Angélica Campos, direção artística de LP Simonetti e direção de gênero de Boninho.