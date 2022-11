Bayer Leverkusen confirma interesse do Atlético-MG em Paulinho e abre negociação

30/11/2022 | 13:00



Campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio, o atacante Paulinho deve ser reforço do Atlético-MG na temporada de 2023. A negociação foi confirmada pelo próprio diretor esportivo do Bayer Leverkusen, atual time do jogador, Simon Rolfes, em breve aceno à revista alemã Kicker.

Paulinho tem contrato com o Bayer Leverkusen até o meio do ano e já não faz mais parte dos planos do time alemão, que tem como objetivo recuperar um pouco dos 18 milhões de euros investidos para tirá-lo do Vasco da Gama. Segundo dirigentes do Leverkusen, os valores chegam na casa dos "seis dígitos".

Como tem contrato até junho de 2023, Paulinho pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro, fator que o Atlético-MG usa como motivação para conseguir a liberação do atleta.

Paulinho não engrenou no Bayer Leverkusen, onde fez 72 jogos e marcou oito gols. Na atual temporada, entrou em campo apenas em sete oportunidades, o que lhe motivou a procurar um novo clube. Apesar da má fase, nunca saiu do radar da seleção brasileira, sendo sempre lembrado nas categorias de base.

Palmeiras e Flamengo também manifestaram interesse no retorno do atleta ao futebol brasileiro. No entanto, apenas o time mineiro ofereceu uma proposta oficial ao clube alemão.

A expectativa é que o anúncio oficial ocorra nos próximos dias. O jogador ficou de fora da viagem da delegação do Bayer Leverkusen nos Estados Unidos, que servirá como uma espécie de pré-temporada.