Pelé é internado para fazer exames e filha garante que 'não há emergência'

30/11/2022 | 12:43



Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, na terça-feira, para a realização de exames. A visita não estava agendada e ele foi levado ao local pela esposa, Márcia Aoki, e por um cuidador após apresentar um quadro de inchaço por todo o corpo. A informação foi divulgada originalmente pela ESPN e confirmada pelo Estadão. Ele trata um câncer no cólon desde o ano passado.

Segundo a publicação, o quadro de saúde do Rei do Futebol preocupa. Foi diagnosticado o quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigênica (edema generalizado) e ainda identificou uma "insuficiência cardíaca descompensada". A quimioterapia feita por Pelé nos últimos meses também não apresenta mais efeito no seu quadro de câncer metastático.

Ainda de acordo com a reportagem, Pelé está sendo submetido a uma bateria de exames ao longo desta quarta-feira para uma avaliação mais aprofundada dos problemas detectados e dos órgãos comprometidos pela metástase. Ele apresenta dificuldades para se alimentar e um quadro de confusão mental.

Kelly Nascimento, filha de Pelé, usou as redes sociais para se manifestar sobre a saúde do pai: "Há muitos alarmes na mídia hoje sobre a saúde do meu pai. Ele está no hospital regulando a medicação. Alguns dos meus irmãos estão visitando o Brasil. Não tem surpresa nem emergência. Estarei lá no Ano Novo e prometo postar algumas fotos. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem", escreveu.

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021 e precisa ir ao hospital com certa frequência para dar seguimento ao atendimento dos médicos. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que o ex-atleta de 82 anos esteve no local para dar continuidade ao tratamento.

Em tratamento contra o câncer, o ex-jogador já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital, em setembro do ano passado. A saúde de Pelé já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado do ex-atleta.