Perto do relançamento da saga Crepúsculo nos cinemas, relembre a polêmica entrevista de Anna Kendrick sobre os filmes

30/11/2022 | 12:10



Como você viu aqui no ESTRELANDO, a saga Crepúsculo será relançada nos cinemas nos dias 8, 12, 25 e 29 de dezembro. Enquanto aguardamos, que tal relembrar a polêmica entrevista de Anna Kendrick concedida à Vanity Fair em 2020? Na época, a atriz relembrou sua carreira em Hollywood e foi sincera ao falar sobre a experiência de ter feito parte do elenco entre os anos de 2008 e 2012.

- Eu fiz o teste para Crepúsculo porque Katherine Harvick tinha me visto em um filme em Sundance chamado Rocket Science. Eu realmente achei que era uma audição tão absurda. Eu apenas pensei: Bem, você sabe, faça o melhor que puder para que o diretor de elenco pense em mim para outras coisas. Na verdade, eu vi minha amiga Mae Whitman naquela audição e nós duas pensamos: O que estamos fazendo aqui? Obviamente, não seremos esse tipo de personagem de garota malvada.

A artista contou que foi um choque para ela ter conseguido o papel de Jessica Stanley e ironicamente comparou sua experiência nos longa-metragens a uma situação de refém. Todo o elenco precisou ir para Portland, cidade localizada no noroeste dos Estados Unidos, para realizar o primeiro filme - o que ela lembra como um lugar frio e miserável.

- Só me lembro de minha conversa estar completamente encharcada e sentir: Este é realmente um ótimo grupo de pessoas e tenho certeza de que seríamos amigos em uma época diferente, mas quero matar todo mundo. Havia algo sobre isso que era como se você passasse por algum evento traumático, como pessoas que sobrevivem em uma situação de refém. Vocês estão ligados para o resto da vida.

Para ela, atuar em Lua Nova foi mais tranquilo, pois o clima não estava tão intenso. Durante o segundo filme, ela também estava empenhada nas gravações de Up in the Air.

- Eles reorganizaram muitas coisas de agendamento. Teria sido uma verdadeira jogada babaca, mas você sabe, legalmente eles tinham o direito de me impedir de fazer Up In the Air.

No entanto, Anna não se lembra muito de Eclipse e Amanhecer.

- Todos eles começam a se misturar em algum momento, porque todo o meu trabalho era apenas ir para uma família de pessoas muito pálidas que nunca vemos comendo. De qualquer forma, o que eu fiz no terceiro filme? Ah, eu fiz o discurso de formatura no terceiro filme. É isso mesmo. Eu me lembro de pensar: Ah, por que eles fizeram da minha personagem a oradora da turma? Ela obviamente não é uma boa aluna. Mas você sabe, eles só queriam que eu gostasse de ter algo para fazer.

Kendrick ainda contou como terminou a franquia:

- Eu estava no quarto filme e foi como uma cena de casamento onde, novamente, eu fico tipo: Hmm, essas pessoas são tão estranhas. Todo mundo tem dado seu sangue, suor e lágrimas ao projeto por meses. Eu apareço no final e fico tipo: Pessoal, nós terminamos, acabou.