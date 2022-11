10 dicas de hotéis e pousadas em Cabo Frio

Redação

Do Rota de Férias



30/11/2022 | 11:55



Viajantes que querem aproveitar as férias para curtir as belezas do litoral do estado do Rio de Janeiro encontram ótimas opções de hotéis e pousadas em Cabo Frio. A Cabo Frio Destination, marca de divulgação do destino, preparou uma lista com 10 boas opções de hospedagem para todos os perfis de turistas. Confira!

10 hotéis e pousadas em Cabo Frio

Hotel Boutique Recanto da Passagem

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boutique Recanto da Passagem | Hotel (@hotelboutiquerp)

Localizado em um dos trechos mais bonitos da orla da Passagem, é indicado para casais. O local conta com um charmoso restaurante, o José, aberto ao público.

—

Passagem Concept Hotel e Spa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Passagem Concept Hotel e SPA (@passagemconcept)

De frente para a orla (inclusive a piscina), em um ponto bastante charmoso, é indicado para casais. O local conta com belo restaurante, o Pulppo, aberto ao público.

—

Hotel Premium Recanto da Passagem

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Recanto da Passagem | Hotel (@hotelpremiumrp)

Pé na areia, é indicado para famílias e grupos. Suítes com hidromassagem e vista atendem aos casais.

—

Paradiso Del Sol

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Paradiso Del Sol (@hotelparadisodelsol)

Pé na areia, é ideal para famílias e grupos, bem como para casais, já que conta com suítes com hidromassagem e vista. O local também oferece serviço de Day Use aberto ao público.

—

Hotel Nova Onda

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nova Onda Hotel e Restaurante (@novaondahotel)

A poucos metros da Praia do Forte, é indicada para famílias e grupos, além de casais. O local conta com restaurante aberto ao público.

—

Hotel Marlen

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Marlen Cabo Frio (@hotelmarlencf)

50 metros separam a Praia do Forte do Hotoel Marlen. O local é perfeito para casais, famílias e grupos de amigos.

—

Porto Príncipe

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Porto Pri´ncipe ???? (@porto.principe)

O apart hotel fica em frente à praia do Forte. Sua infraestrutura agrada principalmente quem viaja em família.

—

Pousada Brisa do Forte

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada Brisa do Forte (@pousadabrisadoforte)

A poucos metros da Praia do Forte, a pousada também oferece fácil acesso a atrações como o Teatro Municipal e o Parque das Dunas. Sua infraestrutura agrada famílias, jovens casais e grupos.

—

Pousada Ondas do Forte

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pousada Ondas do Forte (@pousadaondasdoforte)

Recomendada para todos os públicos, a pousada fica bem pertinho da Praia do Forte. O complexo também está próximo ao Museu do Surf.

—

Paradiso Peró

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paradiso Pero´ Praia Hotel (@paradisopero)

De frente para a praia, o hotel permite escolher entre mar ou píscina a céu aberto. Ele conta com restaurante aberto ao público.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece alguns hotéis e pousadas em Cabo Frio, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.