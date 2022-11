Descubra 5 opções de cartões de crédito sem anuidade

Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/11/2022 | 11:55



O cartão de crédito é o método de pagamento mais utilizado no País. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Opinion Box, 80% dos brasileiros utilizam o meio. Muitos deles, no entanto, praticam taxas salgadas, que dificultam o consumo e podem até mesmo comprometer o orçamento financeiro do usuário. Se não quiser se complicar, conheça cinco opções de cartões de crédito sem anuidade.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Nubank foi um dos primeiros cartões de crédito sem anuidade do Brasil e segue, ainda hoje, entre os mais populares. Embora não conte com programa de fidelidade ou cashback, oferece oportunidades para quem quer iniciar no mundo dos investimentos, com o NuInvest. Também conta com descontos em lojas parceiras, com a função Shopping, e abatimentos nas parcelas antecipadas. Trabalha com a bandeira Mastercard.

Disponível para clientes com conta no C6 Bank, é um cartão múltiplo – com funções de débito e de crédito – da bandeira Mastercard. Oferece o Programa Átomos, que acumula pontos que não expiram, e a possiblidade de ter cartões adicionais, sendo o primeiro gratuito. O maior diferencial, no entanto, está na personalização. O usuário pode escolher a cor do objeto e customizar o nome, optando, inclusive, por um apelido.

Liberado para clientes com conta Next, um banco digital comandado pelo Bradesco e focado no público jovem. Entre os diferenciais, estão os descontos de até 70% em lojas parceiras, a exemplo de Uber, Natura, Cinemark e Domino’s. Além disso, conta com saques gratuitos e ilimitados em caixas Bradesco e Banco24Horas. É ofertado com funções de débito e de crédito e na bandeira Visa.

O maior destaque do cartão Neon é o recurso Limite Elástico. Com ele habilitado, compras acima do limite serão analisadas e poderão ser aprovadas. É possível realizar até três saques gratuitos e aderir ao programa de cashback, que sai por R$ 4,90 ao mês e retorna 0,5% do valor de cada aquisição. Emitido na bandeira Visa, está disponível para clientes da conta digital e é múltiplo, com recursos de débito e de crédito.

Última sugestão entre os cartões de crédito sem anuidade, trata-se da nova versão do Meu Pag!, integrante do Grupo Avista. Múltiplo e com bandeira Mastercard, conta com saque em caixas do Banco24Horas. Também é possível enviar ou receber TED sem pagar nenhuma taxa para isso. Apesar de não ter um programa de fidelidade, oferece cashback em mais de 200 lojas parceiras, como Nike, Natura e Samsung.