Retrospectiva Spotify 2022: confira os rankings do ano no Brasil e no mundo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/11/2022 | 11:55



A partir de hoje (30), os usuários elegíveis podem acessar sua experiência personalizada da Retrospectiva Spotify 2022 exclusivamente no aplicativo para iOS e Android. As estatísticas estarão disponíveis dentro do hub Retrospectiva 2022. É importante o programa esteja atualizado para a versão mais recente para poder acessá-las.

Os fãs têm acesso aos seus recursos favoritos da Retrospectiva, além de uma lista de novas maneiras de descobrir e celebrar o ano ouvindo. Conheça as novidades:

Novas histórias de dados para expressar o ano em áudio: além dos principais artistas, gêneros, faixas, podcasts e minutos ouvidos, Sua Personalidade Sonora é um novo recurso que não apenas informa sobre a música que você escuta, mas também sobre o seu gosto. Os fãs podem descobrir qual dos 16 tipos diferentes de personalidade sonora criada pelo Spotify eles possuem, com base em suas tendências de 2022. Além disso, Seu Dia em Áudio é uma história interativa que mostra como o gosto musical do usuário evolui ao longo do dia.

: para comemorar a Retrospectiva 2022 e os artistas que fizeram a trilha sonora do ano, o continente da Ilha Spotify está dominado com missões, jogos, produtos virtuais e cabines de fotos inspirados na Retrospectiva com 12 artistas diferentes, incluindo Bizarrap Black Sherif CRO Doechii Eslabon Armado Miranda Lambert NIKI Stray Kids SUNMI e Tove Lo Jogadores do FC Barcelona na diversão: como parte da parceria inédita entre o Spotify e o Barcelona, ??os fãs também podem encontrar vídeos da Retrospectiva 2022 de alguns de seus jogadores favoritos, incluindo Robert Lewandowski, Alexia Putellas, Pedri e Ansu Fati.

A Retrospectiva Spotify 2022 também revela os principais artistas, músicas, álbuns e podcasts que compuseram o vibrante caleidoscópio dos 456 milhões de ouvintes em todo o mundo. Confira!

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Marília Mendonça Henrique & Juliano Jorge & Mateus Gusttavo Lima Maiara & Maraisa

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022

Mal Feito – Ao Vivo, por Hugo & Guilherme Malvadão 3, por Xamã Vai Lá Em Casa Hoje, por George Henrique & Rodrigo Molhando o Volante, por Jorge & Mateus Dançarina, por Pedro Sampaio

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Manifesto Musical, por Henrique & Juliano Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça e Maiara & Maraisa Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima Próximo Passo, por Hugo & Guilherme Chama Meu Nome, por Pedro Sampaio

Top 5 gêneros musicais mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Sertanejo Pop Funk carioca Sertanejo universitário Sertanejo Arrocha

Top 5 playlists do Spotify mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022

Top Brasil Esquenta Sertanejo Funk Hits Potência Sertaneja Paredão Explode

Top 5 gêneros de podcast mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Sociedade & Cultura Educação Comédia Religião & Espiritualidade Saúde & Fitness

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Podpah A Mulher da Casa Abandonada Mano a Mano Café da Manhã Psicologia na Prática

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2022

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2022

As It Was, por Harry Styles Heat Waves, por Glass Animals STAY (with Justin Bieber), por The Kid LAROI Me Porto Bonito, por Bad Bunny Tití Me Preguntó, por Bad Bunny

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no mundo em 2022

Un Verano Sin Ti, por Bad Bunny Harry’s House, por Harry Styles SOUR, por Olivia Rodrigo =, por Ed Sheeran Planet Her, por Doja Cat

Top 5 podcast mais escutados no Spotify no mundo em 2022