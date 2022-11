Paraná: tempo instável e risco de queda de rodovia dificultam buscas por vítimas

30/11/2022 | 10:23



O tempo instável e o risco de novos desmoronamentos dificultam a busca por sobreviventes no deslizamento que interditou completamente a BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Choveu durante a noite, obrigando a paralisação dos trabalhos. A Defesa Civil informou que ao menos 15 carros e seis caminhões podem estar sob a avalanche. Ainda não se sabe o número de desaparecidos. Até a manhã desta quarta-feira, 30, tinham sido confirmadas duas mortes. Seis pessoas foram resgatadas com vida.

As buscas foram retomadas na manhã desta quarta-feira mas estão limitadas a um perímetro mais seguro, na borda do deslizamento, segundo a Defesa Civil. O solo instável pode resultar em novos escorregamentos de terra.

Conforme o coordenador da Defesa Civil do Paraná, Fernando Schunig, o grande volume de terra molhada depositado sobre um trecho suspenso da pista pode levar ao rompimento da estrutura e à queda da rodovia.

Com a interrupção da principal rota rodoviária entre a capital paranaense, Curitiba, e Florianópolis, capital de Santa Catarina, o tráfego está sendo desviado por rodovias do interior, já que os acessos pelo litoral também estão comprometidos.

As chuvas que atingem o Paraná também castigam Santa Catarina. A cidade de Joinville, a mais populosa do Estado catarinense, tem mais de 150 desabrigados e decretou situação de emergência.