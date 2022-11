Dwayne Johnson compra estoque de chocolate de mercado que costumava roubar quando era adolescente

30/11/2022 | 10:10



Dwayne Johnson apareceu nas redes sociais recentemente compartilhando algumas fotos enquanto comprava diversos chocolates em um mercadinho. Pois é, o ator fez uma sacola imensa e não pensou duas vezes em lotar com vários docinhos.

Mas claro, tudo tem uma explicação e por meio de um vídeo, The Rock explicou o que se tratava. Quando era mais jovem, ele costumava ir naquele mesmo mercadinho e roubar doces e como a consciência bateu e o atormentou durante décadas, o ator então comprou todo o estoque do estabelecimento como pedido de perdão.

E não acabou por aí, não. Além de comprar todo o estoque de chocolate da loja, Dwayne Johnson também fez questão de pagar as compras de todos os cliente que se encontravam no interior da loja desde o momento que ele chegou. No vídeo publicado no Instagram, o artista revelou:

Eu finalmente exorcizei esse maldito demônio do chocolate que tem me atormentado por décadas. Deixamos o Havaí em 87 e depois de todos esses anos finalmente voltei para casa para corrigir esse erro. Eu estava duro para caramba, então costumava roubar um chocolate gigante todos os dias por quase um ano quando eu tinha 14 anos [de idade], no meu caminho para a academia. Era a minha refeição pré-treino diário. A mesma balconista estava lá todos os dias e sempre virava a cabeça e nunca me flagrava. Eu exorcizei alguns grandes demônios ao longo dos anos (ainda tenho alguns) então eu sei que este parece MUITO BOBO, mas toda vez que eu volto para casa no Havaí e passo pela 7-Eleven? Sabia que precisava entrar e levar todas as barras de chocolate - dessa vez do jeito certo. E como bônus, foi muito divertido cuidar de todos que estavam no 7-Eleven enquanto estive lá. Foi o que podia fazer considerando toda a merda que costumava roubar. Não podemos mudar o passado e algumas das coisas idiotas que podemos ter feito, mas de vez em quando podemos adicionar uma pequena nota redentora a essa situação - e talvez colocar um grande sorriso no rosto de algum estranho.