Operação de Natal reforça policiamento em Sto.André

Com incremento estimado entre 30 a 40 PMs (policiais militares) no efetivo, começou nessa terça-feira (29), em Santo André, a Operação “Natal Mais Seguro”, que promete reforçar as ações preventivas e ostensivas na cidade durante os festejos de fim de ano, com especial atenção às áreas de comércio. A integração das forças de segurança deve colocar, todos os dias, por volta de 120 viaturas nas ruas neste período, entre unidades da GCM (Guardas Civis Municipais) e de policiais militares. Cada veículo terá, segundo a Prefeitura e a PM, de 2 a 3 agentes de segurança que irão circular pelos corredores de compras da cidade diariamente.

“As operações (de segurança) acontecem de forma permanente, mas a gente reforça neste período por conta do aumento da circulação de pessoas, e neste ano de maneira ainda mais importante com a Copa do Mundo”, destacou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), durante o início da ação policial.

Por parte da prefeitura, a presença dos GCMs será intensificada nas regiões comerciais por meio de recursos como a Atividade Delegada municipal, que permite a ampliação de carga horária remunerada dos guardas. Não haverá, no entanto, aumento de efetivo na GCM.

“Nós materializamos o trabalho que nosso Comitê Integrado de Segurança tem feito e que resultou na implantação do COI (Centro de Operações Integradas de videomonitoramento). Desde 2017, conseguimos criar sistemática produtiva entre as polícias, o que tem aumentado a efetividade dessa atuação”, disse Serra.

A abertura da Operação Natal Mais Seguro deste ano reuniu GCMs, policiais militares e civis em frente ao prédio da Prefeitura e da Câmara Municipal. O comandante do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Santo André, tenente-coronel Paulo Sérgio de Melo, ressaltou os esforços do Estado para a redução dos índices criminais durante todo o ano.

“Em 2022, houve o aumento das atividades policiais com a Operação Sufoco. Além de tudo o que era feito anteriormente, a operação possibilitou ter mais policiais em serviço diuturnamente”, declarou o comandante.

NATAL MAIS SEGURO

De acordo com a prefeitura de Santo André, dos 11 corredores comerciais monitorados na cidade, metade já está funcionando com horário estendido, com pelo menos duas horas a mais por dia. Até a primeira semana de dezembro, outros estabelecimentos também deverão iniciar operação especial para o Natal.

Os preparativos para o fim de ano e as celebrações da Copa do Mundo aumentaram o fluxo de pessoas no comércio. Para quem precisa ir às comprar, ficam importantes dicas de quem entende de segurança. “Pessoas mais idosas devem, se possível, estar acompanhadas de mais jovens. E é importante ficar atento com os celulares, objetos simples, mas que tem grande valor agregado”, alertou o comandante do 10º Batalhão da PM.

“No mais, podem ir aos centros comerciais, que estarão policiados. Além da presença do homem e da viatura, também incrementamos as câmeras de segurança acompanhadas por nossas equipes no COI, que permitem tanto ao GCM, quanto aos policiais militares ou civis reduzir o tempo de resposta a ocorrências”, finalizou o tenente-coronel Melo.