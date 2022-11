Laura Pigossi vence na estreia ITF W60 do Rio e avança às oitavas de final

29/11/2022 | 19:20



Nome a ser batido no ITF W60 do Rio de Janeiro, categoria abaixo do WTA, Laura Pigossi estreou com vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, diante da qualifier Maria Oliveira, de 17 anos. Número 120 do mundo e segunda do país, a medalhista olímpica terá outra jovem tenista brasileira pela frente nas oitavas de final, a paraense Paola Dalmônico, de 16 anos.

"Quando eu estava no lugar delas pra mim foi muito importante para abrir minha cabeça ver como as meninas de fora ou brasileiras jogavam para ver o que eu precisava fazer pra melhorar . Sempre importante jogar e treinar com as melhores. Hoje eu aqueci com a Olívia Carneiro por exemplo. É importante para elas estarem jogando, treinando e vendo que não é um bicho de sete cabeças, simplesmente que a intensidade é mais alta . Muito importante ter esses torneios no Brasil", comentou Pigossi.

Próxima adversária da paulistana, Paola Dalmônico avançou às oitavas depois de vencer a carioca Rebeca Pereira por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/0. "Contra a Laura será uma experiência muito boa, diferente com certeza. Quero muito jogar contra ela, será muito bom pra mim. Vou tentar jogar o mais solta possível e fazer o meu melhor", afirmou a jovem tenista.

Pigossi disputou nesta temporada sua primeira final de nível WTA, no torneio 250 de Bogotá, e foi vice-campeã após derrota para a alemã Tatjana Maria. Chegou a integrar o top 100 do ranking mundial, mas terminou o ano na 120º colocação. Depois do evento no Rio de Janeiro, representará o Brasil na United Cup, na Austrália, ao lado de Beatriz Haddad Maia, Thiago Monterio, Carol e Felipe Meligeni, Luísa Stefani, Matheus Pucinelli e Rafael Matos.