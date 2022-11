O que fazer em Cocoa Beach – 8 atrações e dicas imperdíveis na cidade do surf

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



29/11/2022 | 18:55



Há muito o que fazer em Cocoa Beach, cidade praiana que fica a cerca de uma hora de Orlando, na costa oeste da Flórida.

Muito ligada ao surf graças a seu filho ilustre, Kelly Slater, que nasceu por lá e costuma dar as caras nos restaurantes da cidade, Cocoa Beach tem atrações para viajantes de todas as idades e pode ser visitada de forma combinada com o Kennedy Space Center Visitor Complex, centro de visitantes da NASA, em Cabo Canaveral, que está a apenas 10 minutos de distância. Dá para conferir essa dica no Ideias na Mala, da Mari Vidigal.

Para ajudá-lo a planejar a viagem e conhecer os pontos turísticos de Cocoa Beach, dividi este artigo em tópicos. São eles:

Fotos de Cocoa Beach

Onde fica Cocoa Beach

O que fazer em Cocoa Beach

Onde comer em Cocoa Beach

Onde ficar em Cocoa Beach

Dicas para viajar aos EUA

Pronto para conhecer a terra de Kelly Slater?

Fotos de Cocoa Beach

Tour de helicóptero em Cocoa Beach | Paulo Basso Jr. Tour de helicóptero em Cocoa Beach | Paulo Basso Jr. × Tour de helicóptero em Cocoa Beach | Paulo Basso Jr. Tour de helicóptero em Cocoa Beach | Paulo Basso Jr. × Tour de helicóptero em Cocoa Beach | Paulo Basso Jr. Tour de helicóptero em Cocoa Beach | Paulo Basso Jr. × Passeio de caiaque no mangue | Arquivo pessoal Passeio de caiaque no mangue | Arquivo pessoal × Passeio de caiaque no mangue | Arquivo pessoal Passeio de caiaque no mangue | Arquivo pessoal × Passeio de barco para ver golfinhos | Paulo Basso Jr. Passeio de barco para ver golfinhos | Paulo Basso Jr. × Ron Jon Surf Shop | Paulo Basso Jr. Ron Jon Surf Shop | Paulo Basso Jr. × Ron Jon Surf Shop | Paulo Basso Jr. Ron Jon Surf Shop | Paulo Basso Jr. × Ron Jon Surf Shop | Paulo Basso Jr. Ron Jon Surf Shop | Paulo Basso Jr. × Píer de Cocoa Beach | Paulo Basso Jr. Píer de Cocoa Beach | Paulo Basso Jr. × Coconuts on the Beach | Paulo Basso Jr. Coconuts on the Beach | Paulo Basso Jr. × The Fat Snook | Paulo Basso Jr. The Fat Snook | Paulo Basso Jr. × Brix Project, em Playalinda | Paulo Basso Jr. Brix Project, em Playalinda | Paulo Basso Jr. ×

Confira neste álbum de fotos algumas das principais atrações de Cocoa Beach.

Siga o Instagram @rotadeferias e confira matérias e bastidores das nossas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Onde fica Cocoa Beach

Cocoa Beach fica na costa leste da Flórida, a cerca de uma hora de carro de Orlando. A cidade faz parte da Space Coast, que inclui a vizinha Port Canaveral, de onde saem muitos navios de cruzeiros, inclusive da Disney, e Cabo Canaveral, palco do famoso complexo turístico da NASA, o Kennedy Space Center Visitor Complex.

Vale a pena visitar Cocoa Beach também caso esteja indo de Miami a Orlando, ou vice-versa, de carro. Para isso, basta pegar a I-95, estrada que serpenteia o litoral leste da Flórida e reúne ainda muitas outras atrações, como Vero Beach e Palm Beach.

Como o carro é, sem dúvida, a melhor maneira de chegar a Cocoa Beach, uma boa dica é usar este comparador online de preços de locadoras. Ele lista as melhores opções disponíveis na região, inclusive em Miami e Orlando.

O que fazer em Cocoa Beach

A lista de o que fazer em Cocoa Beach é bastante democrática, uma vez que inclui atrações para quem curte surfar ou ficar de boa na praia, voar de helicóptero ou andar de caiaque, badalar no píer ou avistar golfinhos e por aí vai. Confira.

Surf em Cocoa Beach

Paulo Basso Jr. Surf em Cocoa Beach

Para os surfistas, não há lugar mais desejado na Flórida do que Cocoa Beach. Foi lá que nasceu Kelly Slater, o maior campeão do esporte na história, que pode ser visto regularmente nos melhores restaurantes locais, como o The Fat Snook, quando não está rodando o mundo pelo circuito da modalidade.

Os melhores pontos para pegar onda em Cocoa Beach são o trecho próximo ao píer e a região mais ao sul da praia. Em ambos, as ondas não são altas, mas consistentes, como em alguns dos melhores picos do Brasil.

Estátua de Kelly Slater

Paulo Basso Jr. Estátua de Kelly Slater

Com nada menos que 11 títulos no circuito mundial, Kelly Slater é tão venerado em Cocoa Beach que conta com uma estátua. Ela fica na região central da cidade, erguida em uma rotatória próxima a um dos acessos à praia.

Para fotografá-la, você terá de parar o carro em um dos estacionamentos dos comércios nos arredores e caminhar até lá. Tome cuidado, pois não há faixa de pedestre.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Ron Jon Surf Shop

Paulo Basso Jr. Ron Jon Surf Shop

Cocoa Beach também é palco da Ron Jon Surf Shop, a maior loja de surf do mundo, com tudo que orbita a modalidade: pranchas, bermudas, camisetas, bonés, biquínis…

Os fãs de skate também se dão bem por lá, já que há shapes e acessórios das marcas mais badaladas à venda. Ao lado da Ron Jon está a Cocoa Beach Surf Company, igualmente enorme e que também vale a visita.

Píer de Cocoa Beach

Paulo Basso Jr. Píer de Cocoa Beach

O Cocoa Beach Pier é o principal ponto turístico da cidade. Trata-se de uma estrutura de concreto e madeira que se projeta sobre a praia e o mar por cerca de 250 metros. Nela, há bares, restaurantes, lojas e áreas para pesca ou contemplação do mar.

Sempre movimentada, a região é um tanto quanto bagunçada, mas divertida. É o melhor lugar para ver, ser visto e curtir a galera surfando. Vale a pena passar algumas horas por lá, nem que for na praia, para curtir o movimento.

Passeio de helicóptero

Paulo Basso Jr. Tour de helicóptero em Cocoa Beach

Os principais pontos turísticos de Cocoa Beach, como o píer e a praia de forma geral, bem como as enormes lojas de surf, podem ser vistos em passeios de helicóptero promovidos pela Cocoa Beach Helicopters.

Os voos de 12 a 14 minutos, que custam a partir de US$ 69,99, oferecem vistas privilegiadas não apenas da região, mas também de Port Canaveral, porto que fica na vizinha Cabo Canaveral, onde há até uma base para submarinos. Isso sem contar a área em que fica a NASA, com destaque para as plataformas de lançamento de foguetes, inclusive o da missão Artemis, que pretende levar humanos de volta à lua nos próximos anos.

Tour de caiaque

Arquivo pessoal Passeio de caiaque no mangue

Uma vez em Cocoa Beach, vale a pena fazer um tour de caiaque nos mangues que se projetam na lagoa da região. Ele pode ser contratado em empresas como a Fin Expeditions a partir de US$ 49 e incluem a presença de um guia, que faz fotos e tudo mais (incluídas no pacote).

O grande barato do tour é avistar animais. Golfinhos costumam dar o ar da graça por lá, bem como manatees, os famosos peixes-bois da Flórida. Prepare-se também para ver muitos pássaros, com destaque para os pelicanos.

Passeio de barco para ver golfinhos

Paulo Basso Jr. Passeio de barco para ver golfinhos

Se a ideia é ver golfinhos, faça um minicruzeiro de barco pelo Banana River com a Cocoa Beach Dolphin Tours. Custa a partir de US$ 37,50 para adultos (US$ 27,50 para crianças de 3 a 13 anos), dura cerca de duas horas e não tem erro: você verá os mamíferos mais fofos do mundo desfilando na lagoa que se prolonga em frente às mansões que tomam conta da região.

Distrito histórico

Paulo Basso Jr. Cocoa Village

Não deixe de visitar o distrito histórico de Cocoa Village, com ruas arborizadas, lojas e restaurantes, muitos deles erguidos em casinhas coloridas. É uma excelente opção de passeio para o final de tarde, que pode se estender até o jantar nos cafés e restaurantes da cidade.

Onde comer em Cocoa Beach

Confira algumas boas opções de restaurantes em Cocoa Beach e nos arredores.

Paulo Basso Jr. The Fat Snook

Frequentado por Kelly Slater, que mora há duas quadras de lá, este é o melhor restaurante da cidade. Tem ambiente descolado, mas pratos sofisticados. Há sempre um peixe do dia. Se for o red snapper, não deixe de pedir, pois é muito bom.

Também tem ótimas sobremesas, como crème brûlée de banana. Os preços são salgados, mas vale a pena. Faça reserva com antecedência.

Paulo Basso Jr. Coconuts on the Beach

Este é o único realmente pé na areia de Cocoa Beach. Vale a pena ficar na área externa, observando o mar, e provando as porções de frutos do mar do cardápio. O fish and chips vai bem como prato principal, assim como sanduíche reuben de peixe mahi mahi.

Paulo Basso Jr. Rising Tide Tap and Table

Este restaurante fica na vizinha Cabo Canaveral, mas vale a visita, por oferecer várias opções de sanduíches, pokes e porções acompanhadas por um vasto cardápio de cervejas. O melhor de tudo é que há uma área externa com vista para um lago, que fica especialmente bonita ao pôr do sol.

Paulo Basso Jr. Brix Project, em Playalinda

Para chegar a este restaurante em Playalinda, você terá que rodar cerca de 30 minutos desde Cocoa Beach. Mas, quer saber: vá. É muito bom. Trata-se de uma cervejaria de alto nível, que serve hambúrgueres caprichados e ótimas porções. É muito frequentada pelos locais.

Onde ficar em Cocoa Beach

Muita gente acaba indo a Cocoa Beach apenas de passagem, mas há tantas atrações por lá que vale a pena pernoitar uma ou duas noites na região.

Uma boa dica é ficar no Hampton Inn & Suites Cape Canaveral Cruise Port, que fica ao lado do porto de Port Canaveral. Assim, você estará no meio do caminho entre Cocoa Beach (cerca de 10 minutos de carro das principais atrações) e do Kennedy Space Center (cerca de 20 minutos de carro).

A mesma rede também tem um hotel em Cocoa Beach, perto do píer e da Ron Jon Shop Surf, caso prefira. Trata-se do Hampton Inn Cocoa Beach.

Ambos os hotéis são simples, porém contam com quartos amplos, piscina e oferecem café da manhã gratuito. De quebra, ficam muito bem localizados e têm ótima relação custo-benefício.

—

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos com tudo o que fazer em Cocoa Beach no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.