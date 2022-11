Fundo Amazônia pode obter US$ 80 bilhões em 2 anos, estima Carlos Minc

29/11/2022 | 18:13



O ex-ministro do Meio Ambiente Carlos Minc estima que o Fundo Amazônia pode obter doações no valor de US$ 80 bilhões em dois anos. A fala foi feita a jornalistas após reunião do Grupo de Trabalho (GT) do meio ambiente. O fundo, reativado por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), tem atualmente cerca de R$ 5 bilhões, contando o valor prometido pela Noruega após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A disponibilidade hoje internacional eu calculo que seja na ordem de US$ 80 bilhões", disse Minc. "O mundo está muito mais preocupado com isso. Existem aqueles fundos trilionários de vários países que querem investir nisso e não investem aqui porque o governo não acredita em mudança climática e ajuda o desmatamento", completou.

Minc também disse que as prioridades do governo eleito para o meio ambiente são, além de buscar recursos por meio do Fundo Amazônia, tomar medidas imediatas para combate ao desmatamento e retirar garimpeiros de terras indígenas.