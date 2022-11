Queridinha do momento, Netflix explica o motivo de Wandinha não piscar na série

29/11/2022 | 18:10



Com certeza você já ouviu ou até viu pelas redes sociais algo sobre a série Wandinha, que estreou recentemente na Netflix. Protagonizada pela atriz Jenna Ortega, a produção conta com oito episódios e mostra uma outra narrativa sobre a famosa Família Addams.

Diante do sucesso, a Netflix decidiu falar sobre uma curiosidade da personagem: o fato de Wandinha não piscar. Na conta do Twitter, eles revelaram que a ideia foi do diretor Tim Burton:

Depois de tentar uma tomada em que ela não piscou, Tim Burton ficou tão encantado com o resultado que disse a Jenna Ortega para não piscar mais ao interpretar Wandinha. Então, ela não piscou mais.

Durante uma recente entrevista à revista Teen Vogue, Jenna também falou sobre o processo:

- Eu não percebi que não estava piscando, só aconteceu.