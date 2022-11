Sabrina Sato presta homenagem de aniversário à filha Zoe: Eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de ser sua mãe

29/11/2022 | 17:11



Parabéns, Zoe! Nesta terça-feira, dia 29, a filha de Sabrina Sato e Duda Nagle está completando quatro anos de idade. Diante da data tão especial, a apresentadora postou um vídeo em suas redes sociais e prestou uma linda homenagem à aniversariante.

Eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de ser sua mãe. Hoje a Zozo completa hoje 4 anos, a pessoa mais importante da minha vida! O amor mais puro e sincero que já senti.

Em seguida, Sabrina falou da alegria em compartilhar a vida ao lado da herdeira:

Meu coração transborda todos os dias quando ela chega do colégio contando as coisas novas que aprendeu, os amigos que fez e ficamos horas conversando? O melhor lugar do mundo é do seu lado, escutando suas histórias malucas, brincando de mercadinho, comendo um docinho escondidas, cuidando da Coquinho que ela tanto ama.

No final, a mamãe coruja declarou todo o seu amor:

É tão bom ver ela crescendo, se desenvolvendo? Não existe sentimento mais gratificante pra uma mãe. Sou muito feliz e grata por ter esse privilégio e peço a Deus que continue te dando saúde, te acompanhando, te protegendo sempre. Obrigada por me ensinar todos os dias. Te amo muito, minha filha!