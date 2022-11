Billie Eilish fala sobre namoro pela primeira vez: Muito feliz com isso

29/11/2022 | 17:10



Billie Eilish falou pela primeira vez sobre seu namoro com Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighborhood. Em entrevista à Vanity Fair, a cantora revelou como está se sentindo nessa relação:

- É muito legal e estou muito animada e muito feliz com isso. Eu consegui chegar... a um ponto da minha vida... onde eu não só era conhecido por uma pessoa que eu achava que era a p***a mais gostosa viva, mas puxava a bunda dele! Você está brincando comigo? Salva de palmas para mim? Obrigado, Jesse Rutherford, a todos.

O casal que apareceu juntos oficialmente no tapete vermelho do Lacma, Art and Film. Billie e o cantor chamaram a atenção do público ao surgirem enrolados em um cobertor da Gucci. Até o momento os dois falaram pouco sobre o relacionamento, mas Finneas, irmão da cantora aprovou o namoro e afirmou que fica feliz se Eilish também estiver.