Professor Tomaz. O moço do Maranhão... ...descobre São Bernardo... ...e faz uma linda carreira na VW.

Natural da Barra do Corda, Tomaz Miranda Queiroz veio para São Paulo em 1968 com a esposa grávida e o primogênito, de carona num avião da FAB que parou no Rio de Janeiro. Logo, descobriu São Bernardo, onde reside até hoje.