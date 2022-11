Festa na Vila São José. Ex-aluno volta à escola. Mãe do prefeito Hygino homenageada. Professor Tomaz ganha uma sala.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/11/2022 | 13:48



Foi tudo muito rápido. Na terça-feira recebemos o telefonema de Paulo Lage, nascido, criado e morador da Vila São José, um dos primeiros loteamentos de São Bernardo e Grande ABC, bairro prestes a celebrar seu primeiro centenário.

- Vai ter festa na Escola Pública Brazilia Tondi de Lima, sexta-feira. Você não quer participar?

Memória participou. A patrona, Dona Brazilia, mãe do ex-prefeito Hygino de Lima, foi homenageada. No grande pátio interno apresentava-se a Orquestra Locomotiva, uma ONG não governamental maravilhosa, de Santo André.

Fomos recebidos pela professora Eliane Burato, diretora da escola há dois anos e que ali atua desde 1995. Guindada a novas atividades, Eliane nos apresentou seu sucessor, o professor Vanderlei Heleno, que leciona no estabelecimento desde 2006 e que falou com carinho dos pássaros que fazem seus ninhos no bosque em torno da escola.

O mesmo Paulo Lage, que convidou “Memória” para a festa, emocionava-se no retorno à escola, onde estudou no começo da década de 1980. E toda essa gente querida deixou mensagens gravadas ao DGABC TV, incluindo-se as alunas Giovana da Silva Pereira e Kesia Silva Vieira, da equipe que faz o jornal da escola, professora Mônica Silva, cantora lírica, que se apresentou acompanhada da pianista Ariã Yamanaka e Valquíria Aparecida Fagundes, ex-aluna, hoje médica-veterinária.

E O PROFESSOR TOMAZ?

Professor Tomaz Miranda Queiroz foi homenageado. Depois de brilhante carreira como designer na Volkswagen, ele formou-se no magistério, participou de concurso público e ingressou na Escola Brazilia Tondi de Lima em 2004, aposentando-se em 2019.

Em sua homenagem, foi dado o nome de Professor Tomaz Miranda Queiroz à sala de artes da escola. Um grande artista. De trabalhos maravilhosos, alguns deles enviados à Memória pela filha Itamara Passos Queiroz e que começaremos a dividir com você, prezado leitor, a partir de amanhã. Não perca!

NO AR

O vídeo da festa na Escola Brazilia Tondi de Lima está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito das fotos 1, 2, 3 – Projeto Memória

CIVISMO. Em torno do retrato da patrona, Paulo Lage, Vanderlei Heleno, Kesia, Giovana e Eliane Burato, o discurso do professor Tomaz e o retrato de Brazilia Tondi Lima, obra do mesmo professor Tomaz e que fica na entrada da escola

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

Crédito das fotos 4 e 5 – Sergio Miranda Paz

BRASIL 2, SERVIA 0. 25 de novembro de 2022, o estádio Lusail logo após nossa primeira vitória! E a bicicleta verde-amarela ficou do lado de fora

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

Crédito da foto 6 – Pesquisa e divulgação: Gustavo Longhi de Carvalho

1966. Serra Negra, o Brasil concentrado: com um elenco numeroso, não seria possível formar um grande time. E deu Inglaterra

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 29 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8244

MANCHETE – Plano de Itamar (Franco, presidente da República) só sai após o impeachment (de Collor).

MAUÁ – Prefeito eleito de Mauá, José Carlos Grecco, pretende implantar o sistema de reciclagem do lixo.

INDÚSTRIA – Scania faz nova fábrica em São Bernardo. Produzirá cabines de caminhões, conforme anúncio do presidente Ake Brann Strom.

HOJE

Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino

Dia Internacional das Mulheres Defensoras dos Direitos Humanos

SANTOS DO DIA

Saturnino de Tolosa

Brandão de Birr

Bernardo Francisco Hoyos (beato)

EM 29 DE NOVEMBRO DE...

1952 – Inaugurada a estação Prefeito Saladino, em Santo André.

Inaugurado o Clube de Poesia de Santo André.

1957 - Faculdade de Ciências Econômicas da Fundação Santo André é reconhecida pelo governo federal.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Promissão, município criado em 29-11-1923, terra natal do professor Alexandre Takara; e do Mirante do Paranapanema (1954).

E mais: Araruna, Laranjeiras do Sul, Mariluz, Presidente Castelo Branco, Renascença, Santa Izabel do Oeste e Vitorino (PR), Chapadão do Lageado (SC), Lago Verde (MA); Malhada (BA); e Natuba (PB).