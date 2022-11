Google e Turma da Mônica lançam revista gratuita sobre dados pessoais

Da Redação, com assessoria

A Maurício de Sousa Produções, em parceria com o Google, lança nesta terça-feira (29) uma revista gratuita para ajudar crianças, pais e responsáveis a aprenderem mais sobre privacidade e segurança online de maneira divertida. Em 2023, ele será distribuído em instituições de ensino, escolas, organizações da sociedade civil com foco em direitos das crianças e adolescentes, além das entidades e institutos de pesquisa com foco em privacidade e proteção de dados.

Em Turma da Mônica em Proteção aos Dados Pessoais, Professor Spada acompanha Mônica e sua mãe, Dona Luísa, em uma jornada para aprender mais sobre segurança na internet, que começa com uma ligação telefônica suspeita. Como os dados pessoais foram acessados por terceiros? Com quem foram compartilhados e por quê? A partir dessas perguntas, Mônica inicia suas descobertas e aprendizados sobre privacidade e como se proteger na web.

“Ser nativo digital não significa necessariamente conhecer os cuidados necessários para garantir a privacidade na internet e, muitas vezes, os pais e mães também têm dúvidas. Na linguagem dos quadrinhos, a Turma da Mônica ajuda a traduzir para todos os públicos a relevância da proteção de dados pessoais. Estamos muito felizes com essa importante parceria com o Google em um tema tão relevante”, afirma Mônica Sousa, diretora executiva da Mauricio de Sousa Produções.