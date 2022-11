Obituário - 29 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/11/2022 | 13:39



SANTO ANDRÉ

Ewald Heinrich Bischoff, 93. Natural da Alemanha. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Cavalcante dos Anjos, 87. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Maria Aparecida Guerra, 86. Natural de Torrinha (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Roberto dos Santos, 79. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Pedrina Paula Anastácio, 79. Natural de São Pedro do Turvo (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Lourenço Pereira, 77. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Rosária de Carvalho, 76. Natural de Itumirim (MG). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Shirlei Bompadre, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marlene Botelho de Aguiar, 68. Natural de Carolina (MA). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Rosana Moretti Lisboa Pereira Siqueira, 61. Natural de Santo André. Residia em Itupeva (SP). Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Sérgio Carleto, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Motorista. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Cláudio Alves de Oliveira, 50. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Erivalda Silva de Lima, 50. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal de Delmiro Gouveia (AL).

Sheila Aiala Fernandes, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Balconista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Pedro Camilo, 87. Natural de Campos Gerais (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Natalino Storti, 86. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

João Batista Rolim de Albuquerque, 83. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Carmeci Nascimento da Rocha, 82. Natural de Palmeiras (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Valdomira Rosa da Silva, 80. Natural de Boa Nova (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Guarulhos (SP).

Jonatas Pulcino de Amorim, 72. Natural de Inhapim (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Ivaldelho Geraldo Gomes, 70. Natural de Diamantina (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Antonia Ranieri, 69. Natural e Ibaté (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Elizabeth de Oliveira Rodrigues, 60. Natural de Manaus (AM). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Valdete da Silva Oliveira, 59. Natural de São Bernardo. Residia no DER, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Patrícia Pereira da Costa, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Uras, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Wilson de Lima Moura, 50. Natural do Tabuleiro do Norte (CE). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Motorista. Dia 23. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Celene Diair Voulhiamo de Pascoal, 92. Natural de Lutécia (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Cecília do Carmo Martins Barbosa, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

João Calazans de Faria, 76. Natural de Ouro Preto (MG). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

José Aroldo Moreira de Paula, 65. Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Juceli Andrade dos Santos, 61. Natural de Cafarnaum (BA). Residia no Jardim Miriam, na Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.