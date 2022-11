Palavra do Leitor - 29 de novembro de 2022

Da Redação



29/11/2022



Patriotas

Quem é mais patriota? As pesoas questão nas portas dos quartéis em todo o País, enfrentando chuva, Sol, frio, poeira e a incompreensão; lutando bravamente pela nossa liberdade? Aqueles que estão no lar doce lar, tomando cerveja e comendo pipocas, assistindo à Copa; vestindo o verde-amarelo ''midiático''? Ou os ''patriotas oportunistas'' cantando e dançando nas ruas e nas baladas nutellas? O sonho pode acabar antes do dia 18 dezembro, mas o pesadelo vai continuar ! Acorda Brasil, enquanto é tempo!

Mário Sérgio - São Bernardo

Democracia

No Brasil, o regime democrático carece de respeito. A Constituição é o norte a ser rigorosamente obedecida, tendo como guardiã o Judiciário. São três os poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), com funcionamento harmônico, cada um no seu espaço, limitado às suas funções específicas, redondinho, respeitando os demais e, em caso de transgressões, imediata punição ao transgressor.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Revisão da vida toda

''Decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) na quarta-feira pode beneficiar parte dos aposentados'' (Economia, dia 27). Empresário no Brasil trata seus funcionários como inimigos, não seguem as leis trabalhistas e se fazem de vítimas.

Alberto Henrique - Mauá

Inclusão

Infelizmente, a inclusão só existe na teoria! As escolas, tanto públicas quanto particulares, não estão preparadas para receber crianças nesta condição. Não é só aceitar, e deixá-las largadas na sala de aula. Isso também parte de um governo que acha que não tem pessoas capacitadas nas escolas para receberem essas crianças.

Caroline Soares San''tana - São Bernardo

Orlando Morando

Todos sabemos que a política é muito dinâmica, mas confesso que nunca imaginei que veria, um dia, o tucano Orlando Morando trabalhando para eleger um petista (Política, ontem)!

Anselmo Brusquer - São Bernardo

Seleção Brasileira ­- 1

Que sofrimento! A Seleção Brasileira neste segundo jogo da Copa do Catar, lento e sem convencer, comemora mais uma vitória por 1 a 0 contra a retrancada Suíça, e se classifica para as oitavas de final. A equipe de Tite ficou devendo futebol objetivo e vistoso. Uma boa oportunidade para demonstrar serviço será contra Camarões, na próxima sexta-feira. Mas, para refrescar e acalmar a torcida brasileira, é bom lembrar que, nas cinco Copas em que trouxe o tão sonhado caneco, na primeira fase venceu a União Soviética (Rússia) por 2 a 0, em 1958, no Chile; em 1962, empatou por 0 a 0 com a antiga Tchecoslováquia; em 1970, um sofrido 1 a 0 na Inglaterra; em 1994, empatou por 1 a 1 com a Suécia; e, em 2002, no Japão, penou para vencer a Turquia por 2 a 1. Ou seja, a nossa Seleçãoestá trilhando um bom caminho para trazer o hexa!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Seleção Brasileira ­- 2

Meu povo, era lindo demais no passado. As pessoas iam para as ruas, enfeitavam muros, punham bandeirolas entre postes e tudo mais. Hoje, nada disso. O povo desistiu do País. Depois que fraudaram as urnas e o verde e amarelo foram jogados na lata do lixo, tudo foi perdido. Que pena.

Anastácio Covilhã - do Facebook