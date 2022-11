Dr. Geraldo Alckmin, a cereja do bolo

Euclides Marchi



29/11/2022 | 13:26



O ex-governador, com méritos, é o estadista que representa o grupo de transição do futuro governo, legalmente reconhecido. Como ser humano e servidor público, sempre foi fiel partidário. Foi abandonado e migrou, por convite, ao PSB, que, nas eleições, aderiu ao PT e foi convidado a ser vice da chapa por peso político pessoal. Não por oportunismo, como muitos julgavam, mas por capacidade. O doutor Geraldo Alckmin, quando legalizado no cargo de vice, deverá ser o grande e fiel mediador parlamentar na aprovação dos projetos de interesse nacional, para o desenvolvimento.

Espero que o mesmo não seja preterido pelas vaidades políticas de integrantes do grupo. Conheci o doutor Geraldo como governador e fui atendido como representante da nossa cidade, quando conseguimos o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) na área da saúde. O doutor Geraldo tem um conhecimento profundo dos problemas nacionais e, com toda a experiência político-administrativa que possui, é a cereja do bolo do governo. Tem capacidade, credibilidade e fidelidade.

Foi preterido pelo PSDB e teve a humildade de retornar à sua profissão de médico para manter a sua família. É um cidadão do Interior que, como governador, deu total atenção às cidades interioranas, principalmente na sustentação ambiental do agronegócio e dos produtores familiares. Espero que vossa excelência, dentro de suas atribuições, dê o melhor de sua experiência nas realizações dos projetos sustentáveis relativos ao crescimento social, e não de retrocesso, das vítimas do paternalismo político da pobreza. É necessário que se encontrem caminhos de sustentabilidade, trabalho e renda.

Não temos o respeito global que merecemos, afinal somos hoje um país de estrutura continental, de matrizes energéticas limpas, maiores produtores do agronegócio e de sustentabilidade ambiental pela Amazônia. Entendo que os países ricos poderiam criar um consorciado econômico para investir em projetos que criam trabalho nas regiões onde predomina a pobreza. A tecnologia pode produzir projetos.

O Brasil não deve ser tratado como quintal das nações. Ele tem que ser respeitado e valorizado pelo seu potencial produtivo e sustentável e pela generosidade do povo hospitaleiro, que abriga e compartilha suas culturas com todas as comunidades mundiais. O nosso ambiente amazônico é responsável pela formação das chuvas e captação de carbono, sem as quais a vida é impossível no planeta.

Euclides Marchi é ex-superintendente da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e ex-professor da rede pública estadual.