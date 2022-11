Dirigente do BoE vê inflação cada vez mais incorporada em empresas do Reino Unido

29/11/2022 | 13:11



Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE), Catherine Mann afirmou nesta terça-feira, 29, que a inflação "está cada vez mais incorporada nas empresas do Reino Unido", e as expectativas de inflação estão caminhando para 4% nessas empresas.

Nesse cenário, de acordo com a banqueira central, é necessário diminuir as expectativas de inflação e, para isso, o BC precisa ser agressivo.

"As expectativas de inflação de médio prazo são muito importantes para minha avaliação de onde a taxa básica deve ir", destacou Mann.