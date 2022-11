Hailey Bieber explica barriga inchada e diz que tem cisto no ovário: Não é um bebê

29/11/2022 | 13:11



Depois dos fãs especularem muito a possível gravidez de Hailey Bieber nas redes sociais após a modelo aparecer com a barriga levemente avantajada, a também empresária decidiu abrir o jogo e falar sobre uma questão de saúde que enfrenta.

Através dos Stories, Hailey tirou uma foto no espelho com a blusa levantada, deixando a barriga inchada à mostra. Na legenda, ela contou que têm um cisto no ovário do tamanho de uma maçã que causa incômodos.

Eu tenho um cisto no meu ovário do tamanho de uma maçã. Eu não tenho endometriose ou PCOS [Síndrome do Ovário Policístico], mas eu tenho tido um cisto no ovário algumas vezes e nunca é divertido. Não é um bebê. É dolorido, me faz sentir enjoada e inchada, com cólicas e emocional. De qualquer forma, estou certa que muitas de vocês se identificam e entendem.