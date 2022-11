Galvão Bueno é premiado por ter feito a cobertura de 13 Copas do Mundo

29/11/2022 | 13:11



Olha ele! Grande nome do jornalismo esportivo, Galvão Bueno foi premiado por ter realizado a cobertura de incríveis 13 Copas do Mundo. Atualmente trabalhando como comentarista da edição de 2022 do torneio, que está sendo realizada no Qatar, ele usou as redes sociais para compartilhar a boa notícia com os fãs.

O locutor veterano exibiu um registro no Twitter em que aparece segurando um certificado e uma miniatura do troféu da FIFA. Na legenda, ele escreveu:

Recebi um prêmio da Fifa e da AIPS (Associação Internacional de Imprensa Esportiva) pelas 13 Copas do Mundo que cobri!! Obrigado a todos pelo carinho!!