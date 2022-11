Regina Casé comemora parceria de sucesso com Fábio Assunção em Todas as Flores: Quero levar pra vida todinha

29/11/2022 | 13:10



Regina Casé usou as redes sociais para fazer um belo elogio a Fábio Assunção, seu companheiro de cena na novela Todas as Flores - da TV Globo. Os dois interpretam os vilões Zoé e Humberto, e já conquistaram o coração do público.

Na legenda, a atriz escreveu:

Que parceiro é esse? Fábio virou um amigo, muito mais que um colega de trabalho, alguém que quero levar pra vida todinha! Acredita que o nosso sábado foi esse? Acordar às 8h da manhã e ir pro projac muito antes de começarem as gravações, pra ficar passando texto, ensaiando a montanha de cenas que a gente tinha porque algumas eram difíceis. Agradeço ao nosso doce e dedicado preparador Antonio Karnewale que entrou nessa com a gente e também ao querido João Assunção, que veio passar o dia com o pai, e acabou virando nosso crítico, câmera e coach também. Fábio, como é bom trabalhar com você?.Que ator! Inteligência, generosidade, humor?Que cara genuíno?Como eu agradeço esse nosso encontro! Tomara que venham muitos outros!