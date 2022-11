Tom Cavalcante recriará cena de O Iluminado em nova série de humor, diz colunista

29/11/2022 | 13:10



Fique atento quando for assistir à nova produção de Tom Cavalcante para conseguir pegar todas as referências! Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, o humorista incluirá muitas citações a figuras famosas na série Os Parças, do Globoplay - incluindo uma brincadeira com o personagem Jack Torrance, do filme O Iluminado.

Cada um dos dez episódios da produção começará com esquetes recheadas de referências a filmes, séries e novelas. A série conta ainda com Whindersson Nunes, Tirullipa, Bruno De Luca, Jojo Todynho, Lucy Ramos, Nando Brandão e Paulo Miklos no elenco.

A jornalista ainda informa que Whindersson terá que correr contra o tempo para conseguir gravar todas as suas cenas em apenas uma semana, pois está com a agenda lotada de compromissos profissionais.