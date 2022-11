Pela primeira vez, Enel participa de feirão de negociação de dívidas de clientes

Da Redação



29/11/2022 | 12:43



Para conter a inadimplência do país, um novo mutirão de negociação liderado pela Serasa está sendo realizado até sábado, 3 de dezembro. O atendimento presencial no Largo da Batata, na Capital, foi iniciado nesta segunda-feira (29) e acontece das 8h às 19h – com exceção da sexta-feira, em razão do jogo da Seleção Brasileira. Pela primeira vez, a Enel – distribuidora de energia elétrica no Grande ABC – participa do mutirão de negociação.

No atendimento da Enel, débitos de energia com atraso superior a 60 dias podem ser negociados com descontos de até 55% e parcelamentos de até 12 vezes. A Caixa é outra empresa que participa pela primeira vez. Nos guichês do banco federal no Largo da Batata, será possível usufruir de todas as condições oferecidas na campanha ‘Você no Azul’.

A campanha ‘Você no Azul’ vai até 29 de dezembro, com desconto de até 90% nas dívidas de créditos comerciais (cartão de crédito, cheque especial, capital de giro, etc.) em atraso de pessoas físicas e jurídicas, conforme a situação individual de cada contrato. Cerca de 80% dos contemplados na campanha podem liquidar suas dívidas pagando até R$ 1.000.

O FEIRÃO

O Feirão Serasa Limpa Nome acontece de forma digital em todo o Brasil até 5 de dezembro ou, de forma presencial, em 11 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Com o dobro de parceiros em relação ao ano passado, o mutirão de negociação liderado pela Serasa conta com 267 empresas de diversos segmentos, como bancos, companhias de telefonia, varejistas, universidades e outros que disponibilizam mais de 250 milhões de ofertas de dívidas.

Em 2022, o evento traz uma série de novidades como a possibilidade do pagamento via Pix e a baixa da negativação instantânea. “Esse é um grande atrativo para os consumidores que esperavam até 5 dias úteis para limparem o nome após o pagamento”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome. “O pagamento do 13º salário, o recorde de empresas parceiras, os descontos de até 99% e a presença da Caixa e Enel vão ajudar os brasileiros a começar o novo ano com nome limpo e crédito no mercado”, complementa Aline.

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais abaixo:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575–2096

Agências dos Correios, com as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.

APLICATIVO

Para negociar as dívidas por meio do aplicativo do Serasa, basta seguir os seguintes passos:

1º Passo – Baixe o app:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção ‘Ver ofertas’, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso opte pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento segundo as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em ‘Copiar chave Pix’ e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.