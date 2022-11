Após Kim Kardashian ser criticada por polêmica da Balenciaga, Julia Fox se revolta: Os homens são o problema

29/11/2022 | 12:10



Sororidade que chama? Julia Fox gravou um vídeo no TikTok para defender Kim Kardashian e outras mulheres. A modelo ficou frustrada ao ver a crescente pressão que o público está fazendo para a empresária e influenciadoras cortarem laços com a Balenciaga. Caso você esteja por fora, a marca virou alvo de polêmicas por fazer uma campanha publicitária de crianças carregando ursinhos de pelúcia com fantasias sadomasoquista.

Kim chegou a se pronunciar sobre assunto e condenou a atitude da grife, mas não foi suficiente para que as criticas parassem. Indignada com a situação, Fox colocou as garrinhas de fora para defender o que acredita. No vídeo, a modelo diz ser um absurdo mulheres serem julgadas pelos erros de homens. E explica:

- Estou vendo muitos comentários e tags, então, em primeiro lugar, não sou o porta-voz deles. Não tenho relação com a marca, nunca fui a um show deles. eles não me convidaram... Independentemente disso, eu acho horrível e quando eu estava lendo e assistindo a todos os vídeos, eu literalmente me senti mal do estômago. Mas eu não pude deixar de pensar, caramba, as mulheres que estão associadas à marca profissionalmente estão recebendo tanta resistência, é quase como se elas fossem os malditas molestadoras de crianças. Por que as mulheres estão sendo culpadas pelo erro de um HOMEM? É a misoginia internalizada para mim.

Em outro vídeo, ela continuou o protestos:

- Mas todo mundo adora apontar o dedo para todos, menos para o homem. Vocês adoram dizer Hollyweird, todos os pedófilos em Hollyweird. Escutem, caras de merda, há pedófilos em todos os setores! Você quer ser um chef, provavelmente há alguns abusadores por aí, você quer ser um professor? Abusadores ali, você quer ser engenheiro, abusadores ali. Isso não é um problema de Hollywood, isso não é um problema do mundo da moda, isso não é um problema de celebridades, isso é um problema de homens caramba, homens, homens!