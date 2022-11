Após curtir Copa do Mundo no Qatar, Jade Picon já possui data para retornar às gravações de Travessia

29/11/2022 | 12:10



Jade Picon está no Qatar acompanhando alguns jogos da Copa do Mundo de 2022, e já exibiu diversos cliques nas redes sociais com os looks usados para apoiar a Seleção brasileira. A intérprete de Chiara em Travessia viajou no último domingo, dia 27, e assistiu à partida do Brasil contra a Suíça - que aconteceu em Doha na última segunda-feira, dia 28. No entanto, ela logo precisará retornar às gravações.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, a atriz novata foi liberada do trabalho para pode estar no Qatar e tem o retorno aos estúdios da TV Globo previsto ainda esta semana.

A jornalista também revelou que que Drica Moraes voltou a trabalhar no último sábado, dia 26, após ter ficado um tempo afastada por conta da Covid-19.