Fim de ano em Campos do Jordão tem decoração e programação temática

29/11/2022



Em 12 de novembro, uma carreta natalina partiu do portal de Campos do Jordão (SP) e percorreu as ruas da cidade. A data também foi marcada por um show da cantora Marina Elali, no Parque Capivari. O evento deu início às celebrações de fim de ano em Campos do Jordão.

Fim de ano em Campos do Jordão

Quem passar por Campos do Jordão durante a época natalina também poderá ver belíssimas decorações em locais como as praças da Abernéssia e do Capivari. A famosa Maria Fumaça é uma das atrações que entrará no clima de Natal. Em 10, 11, 17 e 18 de dezembro, ela partirá do portal da cidade em direção à Vila Abernéssia, com elementos decorativos e personagens que remetem à época.

A criançada terá ainda a chance de visitar a famosa Casa do Papai Noel, que funcionará entre 13 de novembro e 6 de janeiro. Outra opção de passeio que ficará disponível durante o mesmo período é o Circuito de Árvores de Natal, que reunirá dezenas delas na Praça Pinho Bravo.

De quebra, a época festiva será marcada por apresentações culturais e musicais, além de desfiles de carros alegóricos, programados para 14 de novembro e 4, 11 e 23 de dezembro. Entre 1º de dezembro e 2 de janeiro, os visitantes poderão acompanhar o Concurso de Presépios. As obras ficarão expostas no Gazebo da Praça Pinho Bravo, das 12h às 20h.

Programações especiais em hotéis

Os hotéis da cidade também vão entrar no clima das festas de fim de ano. O Vila Inglesa, por exemplo, contará com atrações especiais entre 20 e 26 de dezembro, com direito a música ao vivo e recreação para as crianças diariamente, das 9h30 às 22h. Além disso, os pequenos poderão ver o Papai Noel chegando para entregar presentes.

Uma banda vai animar a véspera de Natal, que será marcada por uma elegante ceia. Já no dia 25, haverá um almoço natalino com música ao vivo.

As diárias para o período partem de R$ 2.030 por casal, com café da manhã, e não incluem o valor da ceia na noite de 24/12 e do almoço do dia 25. A estadia mínima é de quatro diárias.

O Ano Novo também será celebrado de forma especial na Suíça Brasileira. Quem se hospedar no Vila Inglesa entre 27 de dezembro e 2 de janeiro terá recreação diária (das 9h30 às 22h) e atrações musicais (em dias selecionados) à disposição.

Em 31 de dezembro, será realizada a ceia de Réveillon, embalada por uma animada banda. Já no primeiro dia do ano, será possível desfrutar de um almoço especial com música ao vivo.

A estadia mínima para o período é de cinco diárias, sendo que as tarifas partem de R$ 2.233 por dia, para casal. O valor inclui café da manhã. Ceia e almoço de Ano Novo serão cobrados à parte.

