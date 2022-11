Cannabis Medicinal: como a evolução digital transformou o mercado

Da Redação

*Por Fabrizio Postiglione // A evolução digital vem fortalecendo o segmento da Cannabis Medicinal e, por consequência, contribuindo de forma importante no desenvolvimento do setor.

Afinal, até hoje o preconceito e a desinformação ainda estão presentes acerca do uso da planta como medicamento. Porém, isso vem se transformando com a qualidade e a quantidade de dados atuais sobre o tema, revolucionando boa parte dos segmentos envolvidos nos processos de produção, comercialização e informação.

A demanda de referências científicas foi intensificada durante a pandemia, quando as comunicações digitais eram a única maneira de se manter conectado com o mundo exterior, considerando que tudo passou a ser distribuído por canais como Youtube, Instagram, TikTok.

Além disso, plataformas de cursos, escolas e universidades captaram a necessidade de adaptarem seus conteúdos para o digital. Esse é um processo que continua e, por isso, acredito que tenha acelerado as trocas de informações em diversos setores como o da saúde.

Há poucos anos, boa parte da população, tanto pacientes como médicos, não conhecia os tratamentos à base de cannabis. Hoje a situação mudou com informação e educação dos envolvidos, tenho observado um movimento de quebra de paradigmas com o conhecimento científico.

Com base nisso, o profissional esclarece pacientes e familiares sobre as possibilidades de tratamentos para doenças e condições, que por algumas vezes não tinham solução, ou possuíam efeitos colaterais fortes com medicamentos alopáticos.

Além disso, a evolução da telemedicina conectou médicos e pacientes e ajudou milhares de pessoas, tanto nas capitais como nas zonas mais distantes e remotas.

Esse mecanismo ajudou a educar mais profissionais da saúde a identificarem possíveis pacientes com condições para utilizar cannabis. Os cursos on-line, grupos de estudos, webinários, congressos on-line e inúmeros outros meios permitiram acelerar as trocas de informações e nivelar o conhecimento sobre o uso.

Esse movimento é observado nos números de médicos prescritores.

No Brasil, o número de médicos prescritores vem se multiplicando a cada ano. Nos últimos seis anos, com um crescimento médio de 124% ao ano, de acordo com dados da Anvisa.

Houve impacto positivo também no tempo de recebimento de produtos. Antigamente, todo o processo para utilizar o medicamento depois da receita médica demorava cerca de 4 meses, hoje conseguimos em poucos dias.

Outro grande benefício foi no comércio digital, que passou por diversos estágios, como na comunicação e na jornada do paciente. Anteriormente, nós não tínhamos a oportunidade de ter uma aproximação com o cliente final, hoje temos e isso nos permite uma personalização muito grande para o desenvolvimento de produtos e para prestar um atendimento humanizado, que por muitas vezes é o que a pessoa precisa.

Além de aprimorar os processos de comunicação e informação, a transformação digital foi fundamental para aperfeiçoar o processo de cultivo, que cada vez mais é surpreendido por técnicas digitais que revolucionam e trazem maior eficiência nas produções.

Afinal, garantir a qualidade dos produtos é fundamental para garantir resultados promissores e naturalizar na sociedade os benefícios dos medicamentos à base de cannabis medicinal.

Na produção, em módulos controladores, por exemplo, é possível controlar o ambiente, acompanhar e intervir, em tempo real e remotamente, na temperatura, umidade, circulação de ar e quantidade de fertilizantes do local.

Além disso, existem inúmeros outros controles que, com inteligência artificial, podem identificar se uma planta está doente ou se necessita de um nutriente específico. Essa evolução trouxe mais eficiência na produção, elevando não só a colheita, mas também as concentrações de canabinóides nas flores, que antigamente eram de 100 a 200 gramas por planta, hoje, podem chegar a 1kg.

O Brasil é um dos países que mais pesquisa e produz artigos científicos. Por isso, reitero que a informação gera conexão. Com base nela, estamos nos abrindo para novas possibilidades.

O mundo digital acelerou os nossos passos, deixou a evolução linear para trás e trouxe uma evolução exponencial. Forçou a nossa criatividade e o nosso pensamento para usufruir das possibilidades tecnológicas para melhorar a eficácia da planta como forma de tratamento.

Conheci o caso de uma menina de 10 anos com epilepsia que tinha cerca de 30 convulsões por dia, isso significa mais de um ataque por hora. Neste caso, medicamentos à base de cannabis reduziram para uma vez a cada três meses, depois seis e hoje zero.

Descrevo a transformação digital no setor da cannabis medicinal hoje como viabilidade e agilidade. Entendo que a informação foi um dos pontos que mais o transformou. A mesma informação que quebra paradigmas é a que trás esperança, novas oportunidades de tratamento e, logo, qualidade de vida.

* Fabrizio Postiglione é fundador e CEO da Remederi, farmacêutica brasileira que promove o acesso a produtos, serviços e educação sobre a cannabis medicinal.