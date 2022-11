Baeta receberá luz de LED ao custo de R$ 1,96 milhão

Da Redação



29/11/2022 | 10:02



Com o objetivo de ampliar a modernização do parque de iluminação pública da cidade, a Prefeitura de São Bernardo iniciou no último sábado a troca das antigas lâmpadas de vapor de sódio pela tecnologia LED na região do Baeta Neves. A medida irá envolver 30 quilômetros de extensão no bairro e contemplará ainda as vilas Vianas, Primavera, Scopel e Tupi.

A ação integra o programa Mais Luz, criado em 2020 pela gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), com previsão de atingir 100% do sistema de iluminação pública de toda a cidade até o fim de 2024. O investimento na melhoria do sistema nesta primeira etapa do Baeta Neves será de R$ 1,96 milhão. O programa abrange 104 vias da região, o que inclui 984 pontos de LED. A estimativa da Prefeitura é finalizar todo o procedimento dentro de dez dias.

Nesta etapa, o programa irá contemplar, entre as vias da lista, as avenidas Getúlio Vargas e Marginal Córrego Taioca, e as ruas Bauru, Campinas, dos Americanos, Doutor Amancio de Carvalho, Fiorentino Felipe, Itapeva, Jacob Piatto, Liberdade, Maria de Fátima e Thales dos Santos Freire. O anúncio do chefe do Executivo no local ocorreu ao lado do secretário municipal de Obras e Planejamento Estratégico, Luciano Eber, responsável pela pasta que executa as ações do Mais Luz.