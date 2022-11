Câmara aprova agregar câmeras de particulares à central do município

Da Redação



29/11/2022 | 09:53



A Câmara de São Caetano realizou duas sessões extraordinárias na última sexta-feira (25) para discussão e votação de 11 projetos enviados pelo Executivo. Entre as propostas na pauta, os vereadores aprovaram a que institui na cidade o programa Câmera de Monitoramento Compartilhado, que prevê incluir equipamentos particulares na central de videomonitoramento da Prefeitura.

Na justificativa do projeto encaminhado à Câmara, a Prefeitura argumenta que "é uma iniciativa que busca reunir câmeras de residências, empresas, condomínios e comércios do município, voltadas para as vias públicas, para integrar o videomonitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências, visando aumentar a segurança e o bem-estar da população".

A vereadora Thai Spinello (Novo) falou sobre a importância de buscar alternativas para reforçar o sistema de segurança na cidade. "Toda ferramenta de segurança, que venha a somar com as que a gente já tem, é benéfica para o município", disse a parlamentar.

Já o vereador César Oliva (PSD) disse que São Caetano precisa avançar quando se fala em softwares de inteligência, citando tecnologias de reconhecimento facial, para os centros comerciais, e o forense como exemplos. "Se fosse para investir hoje, a gente teria que investir em software de segurança. Trazer tecnologia, a mais avançada possível", disse ele.

RESTRITAS

O texto do projeto coloca que as imagens e informações são restritas para os setores de segurança pública, e que a adesão dos proprietátrios dos equipamentos é voluntária, sem prazo de término. A parceria pode ser rescindida por ambas as partes.

Esse projeto ­– assim como os demais na pauta da ordem do dia –­ foi aprovado nos dois turnos. A vereadora Bruna Biondi (PSol) apresentou uma emenda à proposta que dispõe sobre a organização do núcleo de gestão educacional das unidades escolares municipais e a criação do setor de supervisão de ensino do município, que foi rejeitada.